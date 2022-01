Milhares de iranianos homenageiam 'mártires' da guerra contra o Iraque

Milhares de iranianos homenagearam nesta quinta-feira (6) em Teerã e outras cidades do país "250 mártires desconhecidos" da guerra Irã-Iraque (1980-1988), em uma cerimônia que contou com a presença de altos responsáveis da República Islâmica.

Teerã organiza com frequência funerais para soldados do conflito cujos restos são progressivamente restituídos pelo Iraque ou descobertos em áreas de combate no Irã.

O presidente Ebrahim Raissi e outros dignatários do país participaram dos funerais desta quinta-feira.

O guia supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, homenageou o "sacrifício" desses "mártires desconhecidos" e elogiou a "espera" de "pais, mães e esposas" até a localização dos restos de seus familiares, em uma breve mensagem publicada em seu portal.

