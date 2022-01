Meta do presidente Biden ainda é derrotar o vírus da covid-19, diz Psaki

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki foi questionada nesta quinta-feira, 6, sobre a possibilidade de a covid-19 se tornar uma endemia, não sendo totalmente controlada.

"A meta do presidente é derrotar o vírus", garantiu, referindo-se ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante entrevista coletiva em Washington. Questionada sobre escolas fechadas no país, por exemplo na cidade de Chicago, ela enfatizou que o líder deseja que essas instituições sejam reabertas e assim permaneçam.

Na coletiva, Psaki também lembrou que esta quinta-feira era "o aniversário de um dos dias mais sombrios da nossa democracia", referindo-se aos distúrbios de 6 de janeiro de 2021, quando o presidente Donald Trump estava no cargo e partidários dele invadiram o Congresso. Segundo a porta-voz, Biden deixará eventuais acusações contra Trump para o Departamento de Justiça e o procurador-geral, que segundo ela são independentes. Mais cedo, Biden discursou sobre o tema.

"Biden deixou bem claro que o risco aqui é a nossa democracia", comentou a porta-voz. De acordo com ela, o presidente pretende fazer um discurso em breve sobre direitos de voto. A funcionária enfatizou o trabalho do presidente para "proteger os direitos fundamentais das pessoas".

Psaki ainda falou sobre as tensões recentes no Casaquistão. Ela disse que o governo americano "monitora de perto" o quadro, mas a situação não afetará os planos para conversas com a Rússia, na próxima semana.

