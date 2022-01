Manifestações pró-Djokovic e críticas de Nadal

A detenção do tenista Novak Djokovic na Austrália gerou protestos em frente ao hotel em que está em Melbourne e em Belgrado, capital da Sérvia. Rival nas quadras de tênis, o espanhol Rafael Nadal afirmou que o sérvio deve arcar com as consequências de não ter sido vacinado contra o coronavírus. Djokovic se nega a confirmar se foi imunizado e uma definição sobre sua situação na Austrália só deve acontecer na segunda-feira.

