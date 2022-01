Lançamento da rede social de Trump está previsto para 21 de fevereiro

O lançamento da rede social do ex-presidente americano Donald Trump está previsto para 21 de fevereiro com sua inclusão na loja de aplicativos da Apple, a App Store.

O Trump Media & Technology Group (TMTG), casa matriz da "Truth Social", nome desta rede social, não respondeu a um pedido de confirmação feito pela AFP.

A futura plataforma foi apresentada pelo ex-presidente como uma alternativa a Facebook, Twitter e YouTube, das quais foi excluído por incitar seus partidários à violência antes da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

O TMTG aliou-se à Digital World Acquisition Corp, que já era cotada na bolsa, para captar 293 milhões de dólares em setembro em Wall Street. Os dois grupos anunciaram no começo de dezembro que tinham obtido outro compromisso de um bilhão de dólares.

No total, se forem deduzidos os gastos da transação, o TMTG dispõe de cerca de 1,25 bilhão de dólares para se lançar à conquista de seus concorrentes no mercado, já muito saturado, das redes sociais apreciadas pelos ultraconservadores.

A Gettr, lançada no começo de julho pelo ex-conselheiro de Donald Trump Jason Miller, assim como Parler e Gab se posicionaram diante dos simpatizantes do ex-presidente como garantidores da liberdade de expressão, escapando da censura das redes sociais do grande público.

A Gettr acaba de marcar um ponto, graças a um tuíte do animador e humorista Joe Rogan, cujo podcast é o mais popular do mundo, ao pedir a seus assinantes que entrem na plataforma.

