França suspende quarentena para turistas vacinados da África do Sul

Turistas vacinados procedentes da África do Sul não serão mais obrigados a cumprir uma quarentena de dez dias na França - de acordo com um decreto publicado nesta quinta-feira (6), que suaviza as restrições, como já fizeram Estados Unidos e Reino Unido.

Agora, os sul-africanos devem apresentar a comprovação do esquema completo de vacinação e um teste de diagnóstico anticovid-19 feito menos de 48 horas antes do início da viagem ao país europeu.

Para os territórios franceses ultramarinos, os testes devem ser realizados com 24 horas de antecedência. No caso dos arquipélagos da Reunião e de Mayotte, situados na costa de Madagascar, as viagens serão permitidas por um motivo de força maior.

A França endureceu as condições para viajar à África do Sul, temendo que a nova variante da covid-19 detectada no país, a ômicron, resistisse às vacinas aplicadas em todo mundo para conter a pandemia.

Depois de se constatar que as vacinas protegem de forma bastante eficaz contra a ômicron, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha flexibilizaram suas restrições aos viajantes do sul da África.

O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul comemorou, no Twitter, a decisão da França.

No final de dezembro, o país mais atingido pela pandemia na África deixou para trás o pico das infecções por ômicron, um quadro que não implicou um aumento significativo no número de óbitos.

