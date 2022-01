Estátua recém-inaugurada de Soleimani é queimada no Irã

Uma estátua do general iraniano Qasem Soleimani, morto há dois anos pelos Estados Unidos, foi incendiada por desconhecidos poucas horas após sua inauguração em uma cidade no sudoeste do Irã, informou a imprensa local nesta quinta-feira(6).

Soleimani, que liderava uma unidade de elite encarregada de operações estrangeiras dos Guardiões da Revolução, foi morto em 3 de janeiro de 2020 em um ataque com um drone americano perto do aeroporto de Bagdá.

A estátua em sua homenagem foi inaugurada na quarta-feira na cidade de Shahrekord, no sudoeste do país.

Na mesma noite, a obra foi incendiada, segundo a agência de notícias Isna, que descreveu o incidente como "um ato vergonhoso cometido por desconhecidos".

"Este crime de traição foi cometido no escuro, assim como o crime no aeroporto de Bagdá", disse o clérigo Ali Nekounam, referindo-se ao assassinato de Soleimani.

Autoridades iranianas inauguraram várias esculturas e retratos de Soleimani.

