Comunicado do Business Wire :MeetingPlay

Hoje, as empresas de software de eventos com liderança de mercado, MeetingPlay e Aventri, anunciaram que se fundiram e receberam um investimento de capital de crescimento da Sunstone Partners e Camden Partners. Combinando os pontos fortes de ambas as empresas, abrirão um novo caminho como provedor de software para eventos de serviço completo dominante.

Este novo software de eventos irá combinar tecnologia visionária e serviço de primeira classe para fechar todas as lacunas no processo de planejamento, oferecendo a solução de serviço completo mais completa para reuniões e eventos de todos os portes, desde conferências com mais de 200.000 integrantes até reuniões com menos de 100 participantes. A empresa combinada se tornará uma das maiores empresas de tecnologia de eventos do mundo, atendendo clientes em escala mundial.

Em conjunto com a fusão, Eric Lochner foi designado Diretor Executivo da nova empresa. Eric tem mais de 25 anos de experiência na construção de empresas de tecnologia e serviços habilitados para tecnologia, com um impressionante histórico de fusões e aquisições. "Estamos animados em reunir estas duas empresas inovadoras para criar uma nova experiência de ponta para o setor de reuniões e eventos", disse Lochner. "Temos uma grande oportunidade de aprofundar o processo de hospedagem de eventos presenciais, híbridos e virtuais, além de estarmos empolgados em poder apoiar melhor os planejadores de reuniões e organizadores de eventos, ao oferecer uma gama mais ampla de produtos e experiências."

A cada ano, a MeetingPlay e a Aventri capacitam um total combinado de mais de 50.000 eventos, atendem a mais de 10.000 empresas e elevam a experiência dos participantes a mais de 7 milhões de participantes. A incomparável criatividade, serviço e engenhosidade de cada empresa estarão na vanguarda de sua nova empresa e marca, o que irá permitir que seus clientes empresariais expandam seus negócios com os melhores eventos de todos os tipos e portes.

Fundada em 2011, a MeetingPlay é pioneira em tecnologia premiada, centralizada na criação de soluções inovadoras para os principais eventos presenciais, virtuais e híbridos. A empresa é conhecida por inovar em avanços tecnológicos e impulsionou com sucesso muitos dos maiores e mais complexos eventos mundiais até hoje em diversos setores.

A Aventri é líder mundial em soluções de gestão de eventos de ponta a ponta orientadas por dados para eventos virtuais, híbridos e presenciais. A empresa foi fundada em 2008. Hoje, a plataforma premiada oferece um conjunto de soluções premium para todo o ciclo de vida de eventos, desde a terceirização do local até o marketing do evento, registro, tecnologia no local, gestão de reuniões estratégicas, segurança e privacidade de dados, além de relatórios de ROI.

"Duas grandes empresas estão se unindo, aproveitando os ventos seculares para aumentar a participação no mercado e expandir seus recursos de software inovadores e beneficiar as principais empresas e marcas", disse o Cofundador e Diretor Geral da Sunstone Partners, Michael Biggee. "Estamos muito satisfeitos em continuar fazendo parceria com eles em seu futuro promissor como empresa."

Estas notícias chegam em um momento crucial no setor de reuniões e eventos, quando planejadores e organizadores buscam adotar os benefícios das reuniões virtuais e híbridas, com uso de menos integrações de software. As duas empresas integrarão suas plataformas de software proprietário para aumentar as experiências de eventos através de uma linha robusta de produtos incomparáveis para empresas com liderança nos mercados de tecnologia, serviços financeiros, viagens, hospitalidade, serviços de saúde e associações. Isto, combinado com o mais alto nível de serviço, irá proporcionar uma experiência mais rica para planejadores e participantes, ao mesmo tempo que diferencia a marca dos concorrentes. Os recursos de destaque incluem:

-- Site de marketing de eventos e registro para criar uma jornada contínua do participante do início ao fim.

-- Uma plataforma de eventos virtuais e híbridos, que usa tecnologia inovadora para criar experiências realistas a participantes virtuais. A plataforma oferece aos participantes virtuais e presenciais recursos de engajamento unificados, como conversação, perguntas e respostas, combinação de redes e videoconferência, que permite que os participantes no mesmo recinto e em todo o mundo se conectem instantaneamente.

-- Um aplicativo móvel e imaginativas soluções para eventos no local, que enriquecem a experiência do participante do início ao fim, aumentam o engajamento e fornecem métricas de ROI, mantendo os participantes seguros.

O Cofundador e Ex-Diretor Executivo da MeetingPlay, Joe Schwinger, e a Cofundadora e ex-Diretora de Operações da MeetingPlay, Lisa Vann, irão permanecer na nova empresa e assumir cargos executivos para continuar aprimorando o setor de tecnologia de eventos e trabalhando com seus valiosos clientes. O ex-Diretor Executivo da Aventri, Jim Sharpe, irá permanecer como acionista e conselheiro da nova empresa.

Para mais informação sobre a MeetingPlay, acesse www.meetingplay.com e siga-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn.

Para mais informação sobre a Aventri, acesse www.aventri.com e siga-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn.

Sobre a MeetingPlayA MeetingPlay é uma empresa de tecnologia com sede em Washington D.C. com foco na criação de soluções inovadoras para eventos presenciais, virtuais e híbridos. Em cada reunião e evento, a MeetingPlay cria experiências transformadoras que permitem que seus clientes, participantes e patrocinadores estabeleçam valiosos contatos pessoais. Empresas com liderança de mercado confiam na MeetingPlay para resolver seus maiores desafios de eventos. Saiba mais em meetingplay.com.

Sobre a AventriA Aventri é líder mundial em soluções de gestão de eventos e reuniões de ponta a ponta orientadas a dados para eventos virtuais, híbridos e presenciais. Sua plataforma SaaS premiada, tecnologia virtual e as melhores ofertas de serviços da classe capacitaram mais de 30.000 profissionais de eventos ao ano para planejar, promover, entregar, medir e otimizar seus eventos. Os recursos da plataforma totalmente integrada da Aventri incluem entrega virtual, networking, fornecimento de local, registro, marketing, logística, serviços no local, envolvimento de participantes e análise de dados. Com sede nos EUA, a empresa possui escritórios no Reino Unido, Europa e Ásia-Pacífico, e já realizou eventos para clientes em mais de 120 países. Saiba mais em aventri.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

