Comunicado do Business Wire :Linksys

A Linksys, líder global em soluções de Wi-Fi para residências e empresas, anuncia hoje a disponibilidade do mais recente e acessível produto WiFi 6, o Hydra Pro 6.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220104005363/pt/

Linksys Hydra Pro 6 (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nossa missão na Linksys é conectar todos de forma segura, quer seja alguém que trabalha em casa e precisa de conexão Wi-Fi confiável ou um estudante que toma notas atentamente durante uma aula on-line. O Hydra Pro 6 é nosso mais recente roteador de um pacote de produtos que oferecem streaming de nível superior, são fáceis de configurar e vêm equipados com segurança avançada e controles para os pais", afirmou Harry Dewhirst, CEO da Linksys. "As pessoas não deveriam se preocupar com um chat de vídeo que se desconectou ou conexões inseguras. A finalidade do Wi-Fi é facilitar a vida, e não criar problemas desnecessários em um mundo já difícil. Temos o compromisso de oferecer conectividade rápida, confiável e segura para a era do trabalho híbrido e nos anos seguintes, e o Hydra Pro 6 é apenas o começo."

O Hydra Pro 6 da Linksys oferece a mais recente experiência WiFi 6 para mais de 30 dispositivos (por nó) em 2.700 pés quadrados de cobertura e velocidade sem fio de até 5,4 Gbps. Alimentado pela plataforma Qualcomm® Immersive Home 216 e com acesso adicional ao canal de 160 MHz, o Hydra Pro 6 libera o verdadeiro potencial do WiFi 6 com conectividade confiável, incrivelmente rápida e eficiência de rede aprimorada para streaming de vídeo perfeito, downloads mais rápidos e outros benefícios. A tecnologia de malha inteligente oferece cobertura Wi-Fi em malha pela casa toda e pode ser facilmente expandida com a adição de nós.

Em uma época em que residências com vários dispositivos dependem mais do que nunca de Wi-Fi, o potente e fácil de usar Hydra Pro 6 é um acréscimo perfeito para domicílios e permite que os usuários visualizem e priorizem dispositivos pelo aplicativo gratuito da Linksys. Estão entre outros recursos oferecidos criptografia WPA3/WPA2-Personal e firewall SPI, atualizações automáticas de segurança, controles para os pais e uma rede à parte para convidados.

O Hydra Pro 6 da Linksys já está disponível nos Estados Unidos por US$ 299 em Linksys.com e vai chegar em breve aos principais varejistas de todo o mundo. Saiba mais em https://www.linksys.com/us/p/p-mr5500/.

Imagens do produto estão disponíveis aqui.

Sobre a Linksys

Na Linksys, nós nos esforçamos para desenvolver as tecnologias sem fio mais confiáveis do mundo, inovadoras e prontas para o futuro que podem conectar com segurança e sem esforço cada pessoa e tudo. Fundada em 1988, a Linksys tem se estabelecido como uma das melhores marcas de rede. A Linksys comercializa hoje em 64 países produtos de hardware, software e serviços, desde roteadores residenciais e sistemas de malha até pontos de acesso e switches comerciais. Recentemente, a Linksys expandiu suas atividades para as áreas educacional e empresarial por meio de sua parceria com a Fortinet, líder em segurança corporativa. Linksys. Para toda conexão.

Qualcomm é uma marca comercial registrada da Qualcomm Incorporated.

A plataforma Qualcomm Immersive Home é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220104005363/pt/

Contato

Asees Singh Gerente Sênior de Comunicação Global [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags