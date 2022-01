Comunicado do Business Wire :Assurant, Inc.

A Assurant (NYSE:AIZ), líder global em produtos e serviços de proteção ligados a vida conectada, anunciou hoje a expansão de sua parceria com o Grupo Telefônica para fornecimento de um abrangente programa de trade-in, que irá incluir aplicativos de análise e diagnósticos online, serviços de trade-in de aparelhos com análise de preços de dispositivos em todos os seus canais de distribuição - lojas próprias, canais online e revendedores.

A Telefônica irá oferecer acesso a serviços de trade-in para smartphones, tablets, laptops, dispositivos portáteis e dispositivos de áudio com uso da plataforma patenteada de propriedade da Assurant, que executa diagnósticos remotos com base em um navegador web e gerenciamento do processo de trade-in do aparelho. Após a aquisição da HYLA Mobile pela Assurant, líder no fornecimento de software para smartphones, serviços de trade-in e upgrade, a Telefônica terá acesso à uma tecnologia avançada líder de mercado.

"Os programas de trade-in são parte integrante do ciclo de vida dos aparelhos, além de respaldar o processo de upgrade, em especial à medida que mais consumidores migram para dispositivos 5G", disse Biju Nair, Presidente de Global Connected Living da Assurant. "A combinação de nossa tecnologia de software patenteada e da plataforma de trade-in com nossos recursos de gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos móveis de ponta a ponta nos permite desenvolver inovações e promover práticas sustentáveis que trazem benefício à Telefônica e seus clientes."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Assurant fará parceria com a Telefônica em todos os países onde a marca está presente, incluindo seus mercados estratégicos na Espanha, Reino Unido, Alemanha e Brasil, onde a Telefônica é líder de mercado. A Telefônica atende atualmente a mais de 360 milhões de clientes em todo o mundo.

"Como líder de mercado para trade-in de aparelhos com plataformas digitais inovadoras e capacidade de disposição da cadeia de fornecimento mundial, a Assurant vem fornecendo ao Grupo Telefônica soluções avançadas e de ponta para proporcionar uma experiência superior ao nosso cliente em cada um dos mercados em que atuamos", destacou Fernando Valero, Diretor Global de Supply Chain da Telefônica.

Os programas de trade-in possibilitam que um aparelho usado possa ser utilizado como crédito para aquisição de um novo. O objetivo é tornar mais acessível aos consumidores aparelhos mais modernos e desejados, beneficiando as empresas parceiras a aumentar a retenção de clientes e reduzir o impacto ambiental. A iniciativa, oferece uma segunda chance para milhões de telefones usados. Somente em 2020, a Assurant reciclou cerca de 1,5 milhão de telefones, resultando na recuperação de cerca de 23.815 quilos de cobre, 525 quilos de prata, 51 quilos de ouro e 22 quilos de paládio. Ao serem recuperados, estes metais preciosos foram impedidos de serem descartados em aterros e ajudaram a reduzir a necessidade de nova mineração.

Sobre a Assurant

A Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) é líder global em produtos e serviços de proteção ligados a vida conectada que protege as principais compras dos consumidores. Antecipando a evolução das necessidades dos consumidores, a Assurant faz parceria com marcas líderes mundiais para desenvolver produtos e serviços inovadores e oferecer uma experiência diferenciada aos clientes. Uma empresa Fortune 500 com presença em 21 países, a Assurant oferece proteção e soluções para dispositivos móveis; garantia estendida; serviços de proteção de veículos; seguro prestamista e outros produtos especiais. A Assurant Foundation trabalha para apoiar e melhorar as comunidades, conectando com recursos locais, inspirando inclusão e preparando os líderes do futuro. Saiba mais em assurant.com.br ou no Twitter @AssurantNews.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220106005007/pt/

Contato

Informações à imprensa Linda Recupero Senior Vice President, Enterprise Communication Phone: 201.519.9773 [email protected]

Informações à investidor Suzanne Shepherd Senior Vice President, Investor Relations and Sustainability Phone: 201.788.4324 [email protected]

Sean Moshier Assistant Vice President, Investor Relations Phone: 914.204.2253 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags