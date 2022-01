Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

Hoje, a AIT Worldwide Logistics, líder em soluções de cadeia de suprimentos, celebrou a inauguração de uma nova e moderna instalação em um popular corredor de agenciamento de cargas em Los Angeles. A instalação será em breve o novo local de trabalho para mais de 100 membros da equipe que anteriormente trabalhavam em outras propriedades da AIT na região de Los Angeles, fornecendo experiência em logística para clientes em uma grande variedade de setores, incluindo serviços especiais de transporte para alimentos, alta tecnologia e ciências da vida.

"Após meses de planejamento estratégico e trabalho coordenado em equipe, estou empolgado com a mudança das nossas equipes e para dar vida a esse belíssimo e novo campus", disse Vaughn Moore, presidente e diretor executivo da AIT. "Para mim, esse edifício é uma vitrine que reflete nosso crescimento contínuo como empresa, e que percorrerá um longo caminho melhorando a entrega de serviços de classe mundial para nossos clientes, tanto na Costa Oeste quanto em todo o mundo."

"Além dos aspectos físicos da instalação, o maior benefício para nossos clientes é o fato de ela ser um ponto de acesso único para todos os serviços e experiência de logística de transporte da AIT - desde as sólidas ciências da vida e verticais de alta tecnologia da empresa até a liberação alfandegária", completou Moore.

Com segurança 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo monitoramento presencial e por vídeo ininterruptos, 18 portas de doca, um pátio seguro, recursos de pré-condicionamento farmacêutico, uma gaiola para frete de alto valor e milhares de pés quadrados de espaço de freezer e refrigerador, o armazém de dois andares e 106.000 pés quadrados também está estrategicamente localizado, próximo às rodovias 405 e 110, com rápido acesso aos portos de Los Angeles e Long Beach, como também do Aeroporto Internacional de Los Angeles.

Keith Tholan, diretor de operações da AIT, destacou que o tamanho do campus oferece flexibilidade e escala para o serviço de transporte de contêineres, cada vez mais procurado.

"Construir esse novo escritório e armazém do zero nos permitiu projetar instalações altamente eficientes e mais ecológicas, que melhor atendem às necessidades dos nossos clientes", declarou Tholan.

Ele acrescentou que os recursos do local, focados na sustentabilidade, incluem cinco pontos de recarga para veículos elétricos no estacionamento, empilhadeiras elétricas e iluminação com eficiência energética em todo o edifício.

Vinculada e aprovada pela Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos como uma instalação certificada de triagem de carga, o novo escritório também está em total conformidade com a associação da Parceria de Comércio Alfandegário Contra o Terrorismo da empresa e certificado para exportar carga de defesa de acordo com os Regulamentos sobre o Tráfico Internacional de Armas. A instalação também possui certificação ISO 9001:2015 e da Associação de Proteção de Bens Transportados.

Com planos para aumentar o número de membros da equipe do local em aproximadamente 30% nos próximos anos, Tholan indicou que a AIT também projetou o espaço para atrair os melhores talentos, incorporando tecnologias de audiovisual e segurança de ponta, mesas para trabalhar em pé, um micromercado com opções de alimentos saudáveis e outras comodidades.

Esse local se junta aos mais de 50 escritórios da AIT na América do Norte, e mais de 100 ao redor do mundo.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma agenciadora global de cargas que ajuda empresas a crescer expandindo o acesso a mercados em todo o mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de suprimentos com sede em Chicago, confia em uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis em praticamente todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, ciências industriais e da vida. Apoiado por tecnologia escalonável e amigável, o flexível modelo de negócios da AIT personaliza entregas de porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária - no prazo e dentro do orçamento. Com funcionários trabalhando em mais de 100 localidades na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviços completos da AIT também incluem liberação alfandegária, gestão de armazém e serviços especializados. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa missão

Na AIT, buscamos vigorosamente oportunidades para ganhar a confiança dos nossos clientes, oferecendo soluções excepcionais de logística mundialmente e valorizando com paixão nossos colegas de trabalho, parceiros e comunidades.

Matt Sanders Gerente de relações públicas +1 (630) 766-8300 [email protected]

