Bordeaux e Olympique de Marselha abrem rodada do Campeonato Francês; PSG visita Lyon

Depois da vitória de segunda-feira sobre o modesto Vannes (4ª divisão) na Copa da França, o Paris Saint-Germain fará sua primeira partida de 2022 na Ligue 1 francesa no domingo, com uma viagem a Lyon, correspondente à 20ª rodada.

Em outros tempos, teria sido um duelo no topo da tabela, mas o décimo terceiro lugar do lioneses tira um pouco do brilho do confronto.

O PSG, líder do campeonato, chega a essa partida com quase o dobro dos pontos do Lyon (46 contra 24), o que o torna o franco favorito para vencer no estádio Decines-Charpieu.

Resta saber qual foi o efeito dos últimos casos de covid-19 que afetaram as duas equipes.

No PSG, a mais notória foi a do craque argentino Lionel Messi, que teve seu retorno da Argentina adiado até meados desta semana, após as férias de fim de ano.

O Paris Saint-Germain começa 2022 com 13 pontos de vantagem sobre seus perseguidores mais próximos, Nice (2º) e Olympique de Marselha (3º).

O Nice visita o Brest (12º) no domingo, enquanto o OM vai abrir a rodada nesta sexta-feira fora de casa contra o Bordeaux (17º).

Esse clássico entre Bordeaux e Marselha foi mantido apesar do pedido de adiamento do primeiro, que tem oito casos positivos para covid-19.

O próprio treinador do OM, Jorge Sampaoli, anunciou nesta quinta-feira vários desfalques "ligados à covid" no seu elenco. Desde o início da pandemia, o Olympique não comunica a identidade dos jogadores infectados pelo coronavírus.

-- Programação da 20ª rodada da Ligue 1 francesa:

- Sexta-feira:

(17h00) Bordeaux - Olympique de Marselha

- Sábado:

(17h00) Lens - Rennes

- Domingo:

(09h00) Brest - Nice

(11h00) Montpellier - Troyes

Clermont-Ferrand FC - Reims

Metz - Strasbourg

(13h05) Nantes - Monaco

(16h45) Lyon - PSG

- adiados

Angers - Saint-Etienne

Lille - Lorient

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 19 14 4 1 39 17 22

2. Nice 33 19 10 4 5 29 17 12

3. Olympique de Marselha 33 18 9 6 3 26 15 11

4. Rennes 31 19 9 4 6 34 18 16

5. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

6. Monaco 29 19 8 5 6 29 23 6

7. Nantes 28 19 8 4 7 25 23 2

8. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

9. Lens 27 19 7 6 6 33 28 5

10. Strasbourg 26 18 7 5 6 34 24 10

11. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

12. Brest 25 19 6 7 6 26 28 -2

13. Lyon 24 18 6 7 5 26 26 0

14. Reims 23 19 5 8 6 22 22 0

15. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

16. Clermont-Ferrand FC 17 18 4 5 9 20 32 -12

17. Bordeaux 17 19 3 8 8 30 43 -13

18. Metz 16 19 3 7 9 23 39 -16

19. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

20. Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23

