Barça anuncia desfalques por lesão de Ronald Araújo e Frenkie De Jong

O Barcelona confirmou nesta quinta-feira as lesões de dois dos seus jogadores, o holandês Frenkie De Jong e o uruguaio Ronald Araújo.

Ambos tiveram de ser substituídos na quarta-feira, durante a vitória do Barça na Copa do Rei sobre o modesto Linares.

Araújo será operado nesta sexta-feira depois de fraturar a mão e ficará afastado cerca de duas semanas, segundo a imprensa espanhola. De Jong tem um problema muscular na perna esquerda e pode se recuperar antes.

"O titular Ronald Araújo tem uma fratura no segundo e terceiro metacarpo da mão direita. O jogador será operado amanhã, sexta-feira, pelo Dr. Xavier Mir sob supervisão dos serviços médicos do clube", explicou o clube catalão no seu site. "Um novo comunicado será divulgado uma vez finalizada esta intervenção", acrescentou.

"O jogador da equipe principal, Frenkie De Jong, tem um estiramento na panturrilha da perna esquerda. É um desfalque e a evolução marcará a sua disponibilidade", informa.

Antes do jogo do campeonato espanhol neste sábado contra o Granada, o Barcelona acumula 15 desfalques, entre lesionados e positivos para covid-19.

Depois dessa partida na Andaluzia, a equipe de Xavi Hernández terá pela frente a Supercopa da Espanha (12 a 16 de janeiro), na Arábia Saudita.

