Atlético de Madrid e Sevilla avançam na Copa do Rei; Villarreal e Osasuna são eliminados

Atlético de Madrid, Sevilla e Athletic Bilbao se classificaram para a segunda fase da Copa do Rei nesta quinta-feira, em um dia em que o Villarreal, um time da Liga dos Campeões, e o Osasuna, foram eliminados por times da segunda divisão.

O Atlético de Madrid não teve problemas para eliminar o Rayo Majadahonda, equipe da periferia da capital espanhola, que joga na primeira divisão da RFEF, terceira divisão do futebol espanhol, a quem venceu nas oitavas de final por 5 a 0, com gols dos brasileiros Matheus Cunha (17) e Renan Lodi (26), do uruguaio Luis Suárez (41), do francês Antoine Griezmann (67) e do português João Félix (78).

O Sevilla também teve dificuldades para chegar às oitavas de final ao vencer no campo do tradicional Real Zaragoza, agora da segunda divisão, por 2 a 0, com gols do francês Jules Kounde (31) e Rafa Mir (68).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Athletic Bilbao também avançou às oitavas ao eliminar o Atlético Mancha Real, da Segunda Divisão RFEF, da quarta divisão, por 2 a 0, com uma dobradinha de Nico Williams (22 e 43).

A grande surpresa do dia foi protagonizada pelo Villarreal, que não conseguiu vencer o Sporting de Gijón, décimo segundo colocado na segunda divisão, que venceu por 2 a 1.

O zagueiro campeão mundial com a Espanha em 2010, Raúl Albiol, colocou o Villarreal na frente aos 48 minutos, mas a equipe asturiana virou com gols do sérvio Uros Djordjevic (66) e do ucraniano Bogdan Milovanov (88).

Outro time da elite, o Osasuna, também foi eliminado nesta quinta-feira por uma equipe da segunda divisão, o Girona, que venceu por 1 a 0, com gol de David Juncá aos 6 minutos.

Além do Sevilla, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón e Girona, também avançaram às oitavas nesta quinta-feira os times da primeira divisão Cádiz e Elche.

O Cádiz venceu o madrilenho Fuenlabrada, da segunda divisão, por 1 a 0, enquanto o Elche venceu fora de casa o Almería, líder da segundona, por 2 a 1.

O belga Largie Ramazani colocou o UD Almería na frente no primeiro minuto de jogo, mas o argentino Pablo Piatti (51) e Raúl Guti (82) marcaram os gols da virada do Elche.

Já o Cádiz venceu a Fenlabrada com um gol do chileno Tomás Alarcón (90 + 3) nos acréscimos.

Nesta sexta-feira será realizado o sorteio das oitavas de final, que serão disputadas nos dias 15, 16, 19 e 20 de janeiro.

-- Resultados dos 16-avos de final da Copa do Rei:

- Terça-feira 4 de janeiro:

SD Ponferradina (D2) - (+) Espanyol , 1 - 1 após prorrogação (1-3 nos pênaltis)

- Quarta-feira, 5 de janeiro:

Leganés (D2) - (+) Real Sociedad, 2 - 3

Eibar (D2) - (+) Mallorca, 1 - 2

FC Cartagena (D2) - (+) Valencia CF, 1 - 2

Linares Deportivo (D3) - (+) FC Barcelona, 1 - 2

(+) Atlético Baleares (D3) - Celta de Vigo, 2 - 1

Mirandés (D2) - (+) Rayo Vallecano, 0 - 1

Valladolid (D2) - (+) Betis, 0 - 3

CD Alcoyano (D3) - (+) Real Madrid, 1 - 3

- Quinta-feira 6 de janeiro:

Fuenlabrada (D2) - (+) Cádiz, 0 - 1

(+) Girona (D2) - Osasuna, 1 - 0

(+) Sporting de Gijón (D2) - Villarreal, 2 - 1

Real Zaragoza (D2) - (+) Sevilla FC, 0 - 2

Atlético Mancha Real (D4) - (+) Athletic Bilbao, 0 - 2

Almería (D2) - (+) Elche, 1 - 2

Rayo Majadahonda (D3) - (+) Atlético Madrid, 0 - 5

(+) classificados para as oitavas de final

pve/bvo/psr/aam

Tags