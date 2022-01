Ataque aéreo mata três refugiados na região etíope de Tigré, diz ONU

Três refugiados eritreus, entre eles duas crianças, morreram durante um ataque aéreo na região de Tigré, situada no norte da Etiópia e palco de um conflito interno com o governo central, informou nesta quinta-feira (6) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

"Me entristece profundamente saber que três refugiados eritreus, entre eles duas crianças, morreram ontem [quarta-feira] em um ataque aéreo contra o acampamento de refugiados de Mai Aini, no norte da Etiópia", declarou o responsável do Acnur, Filippo Grandi, em comunicado.

A guerra na região de Tigré começou em novembro de 2020, depois que o primeiro-ministro e ganhador do Nobel da Paz, Abiy Ahmed, enviou o Exército federal à região para derrubar os líderes da Frente Popular de Libertação do Tigré (TPLF, na sigla em inglês).

Ahmed acusa a TPLF de atacar a bases militares e desafiar sua autoridade.

O conflito interno já deixou milhares de mortos, provocou o deslocamento forçado de milhões de pessoas e colocou outras nove milhões em risco de insegurança alimentar, segundo a ONU.

