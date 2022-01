Regulador alemão abre caminho para enquadrar atividades do Google

A agência alemã reguladora da concorrência classificou o Google, nesta quarta-feira (5), como uma empresa com "uma importância significativa nos mercados", o que abre caminho para limitar as atividades da gigante americana no país.

Essa autoridade federal, o Bundeskartellamt, que abriu há alguns meses uma investigação contra o Google e sua matriz Alphabet, avaliou que estas empresas têm "uma importância significativa nos mercados" e impactam a concorrência, informou a agência em um comunicado.

A partir de agora, o regulador pode "tomar medidas contra as práticas anticoncorrência específicas do Google", acrescentou.

"É um passo muito importante", disse o presidente do órgão, Andreas Mundt, citado no comunicado.

