Presidente da Sérvia acusa Austrália de "constranger" Novak Djokovic

O presidente sérvio Aleksandar Vucic acusou as autoridades australianas de causar um constrangimento ao número 1 do mundo Novak Djokovic, depois que o tenista sérvio foi detido no aeroporto de Melbourne devido a um problema com seu visto.

Em mensagem no Facebook, Vucic garantiu que "toda a Sérvia está com ele e nossas autoridades estão estudando todas as medidas para que esse constrangimento ao melhor tenista do mundo acabe o quanto antes".

"Segundo a leis internacionais, a Sérvia lutará por Novak Djokovic, pela justiça e a verdade", acrescentou Vucic pouco antes de as autoridades australianas confirmarem o cancelamento do visto do tenista e sua expulsão do país.

A decisão das autoridades australianas foi tomada várias horas depois que Djokovic foi detido no aeroporto de Melbourne por não cumprir os requisitos de entrada no país.

Segundo a imprensa australiana, o nove vezes campeão do Aberto da Austrália, que pegou o avião para Melbourne na terça-feira, não teria preenchido o formulário correto para o tipo de visto solicitado.

Esta situação surge 24 horas após o início da polêmica quando Djokovic, relutante em se vacinar contra a covid-19 (obrigatória para entrar na Austrália), anunciou que estava viajando para Melbourne graças a uma "exceção médica", que foi considerada pela imprensa e por boa parte da população australiana como forma de tratamento favorável de suas autoridades para com o astro.

Se sua expulsão da Austrália for confirmada, Djokovic ficaria sem a possibilidade de buscar em Melbourne o recorde de títulos de Grand Slam que atualmente divide com o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal (todos os três com 20).

