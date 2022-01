PRINCIPAL NOTÍCIA

MUNDO VÍRUS: Hong Kong fecha suas portas a oito países e mundo tem explosão de casos de covid

=== MUNDO VÍRUS ===

HONG KONG:

Hong Kong fecha suas portas a oito países e mundo tem explosão de casos de covid

O governo de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira (5) que proíbe a chegada de passageiros de voos de oito países com o objetivo de tentar conter a disseminação da variante ômicron, que tem causado uma explosão de casos no mundo.

PARIS:

Macron gera indignação na França ao confessar querer 'irritar' os não vacinados

O presidente francês Emmanuel Macron gerou indignação na França nesta quarta-feira (5) após confessar sua disposição de "irritar" aqueles que não se vacinaram contra a covid-19, três meses antes das eleições presidenciais.

PEQUIM:

China testará 12 milhões de habitantes de Zhengzhou após casos de covid

A cidade de Zhengzhou ordenou, nesta quarta-feira (5), a realização do teste de covid-19 em seus 12 milhões de residentes depois da detecção de alguns casos, enquanto a China tenta erradicar o coronavírus antes dos Jogos de Inverno de Pequim.

BRASÍLIA:

Casos de covid-19 voltam a disparar no Brasil

Os casos de covid voltaram a disparar nos últimos dias no Brasil, devido às festas de fim de ano e ao avanço da variante ômicron, além da atualização dos dados após um ataque cibernético contra o Ministério da Saúde.

LONDRES:

Um de cada 20 britânicos estava com covid na semana passada, diz órgão oficial

O número de pessoas infectadas pelo coronavírus no Reino Unido bateu recordes na semana passada, com um doente para cada 20 britânicos, na média nacional, e um em cada 10 em Londres, segundo as estatísticas divulgadas nesta quarta-feira (5) pelo órgão oficial.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS:

WASHINGTON:

EUA se preparam para recordar o ataque ao Capitólio mais dividido do que nunca

Um Estados Unidos profundamente dividido se lembrará do ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021 na quinta-feira, com os democratas insistindo que as instituições são fortes enquanto a raiva e as teorias de conspiração que alimentaram o ataque continuam a grassar.

SÃO PAULO:

Bolsonaro anuncia que recebeu alta do hospital

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (5) em suas redes sociais que recebeu alta do hospital de São Paulo onde estava internado desde segunda-feira devido a uma obstrução intestinal.

NOVA YORK:

Incêndio em prédio na Filadélfia deixa ao menos 13 mortos, entre eles 7 crianças

Ao menos 13 pessoas morreram nesta quarta-feira (5) no incêndio de um prédio na Filadélfia (leste), nos Estados Unidos, 7 deles menores, anunciou um responsável dos bombeiros da cidade e jornais americanos.

OTTAWA:

Canadá indenizará famílias indígenas separadas dos filhos

O Canadá anunciou, na terça-feira (5), um acordo de US$ 31,5 bilhões para reformar seu discriminatório sistema de bem-estar infantil e indenizar as famílias indígenas que sofreram por causa disso.

SÃO FRANCISCO:

Condenação da Theranos preocupa empresários do Vale do Silício, dizem analistas

A condenação de Elizabeth Holmes, fundadora da empresa americana de biotecnologia Theranos, preocupa os empresários do Vale do Silício, pelo risco de que as promessas não cumpridas sejam, daqui para frente, passíveis de penas de prisão, afirmam analistas.

SÃO PAULO:

Com dívidas e inflação alta, brasileiros começam 2022 angustiados com a economia

Jussara Romero só vê números no vermelho: a alta inflação no Brasil e as complicações resultantes da pandemia a obrigaram a se endividar cada vez mais, embora isso fique cada vez mais caro com o aumento das taxas de juros.

-- EUROPA

KIEV:

UE promete à Ucrânia 'pleno apoio' contra a Rússia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, prometeu nesta quarta-feira (5) total apoio do bloco à Ucrânia no caso de uma invasão russa, antes das negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre a crise.

PARIS:

Louvre perdeu 70% dos visitantes em 2021

O museu do Louvre em Paris, o maior do mundo, registrou em 2021 uma nova queda de visitantes, devido à covid-19, que chegou a 70% em relação a 2019, um ano antes da pandemia da covid-19.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte lança projétil que poderia ser míssil balístico

A Coreia do Norte lançou ao mar um projétil que poderia ser um míssil balístico - informaram nesta quarta-feira (5) fontes oficiais da Coreia do Sul e do Japão.

ALMATY:

Manifestantes invadem prefeitura de Almaty, no Cazaquistão

Um grupo de manifestantes invadiu, nesta quarta-feira (5), a sede da prefeitura de Almaty, a capital econômica do Cazaquistão, em meio a protestos sem precedentes após o aumento dos preços do gás.

SINGAPURA:

Mianmar tem 'ingredientes para guerra civil', diz presidência da Asean

Mianmar tem "todos os ingredientes para uma guerra civil", disse o ministro das Relações Exteriores do Camboja, país que este ano detém a presidência rotativa da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Mortes 'evitáveis' se multiplicam por deficiências sanitárias no Tigré etíope

Os médicos do hospital mais importante do Tigré denunciaram uma multiplicação de mortes "evitáveis" por falta de medicamentos e equipamentos em meio ao conflito que a região do norte da Etiópia enfrenta há mais de um ano.

NAIRÓBI:

HRW acusa Etiópia de maus-tratos de moradores do Tigré deportados de Riade

Milhares de moradores da região do Tigré deportados da Arábia Saudita foram detidos, maltratados, ou sofreram desaparecimento forçado depois de chegarem à Etiópia - denunciou a ONG Human Rights Watch (HRW) em um relatório divulgado nesta quarta-feira (5).

=== ECONOMIA ===

SÃO PAULO:

BERLIM:

Regulador alemão abre caminho para enquadrar atividades do Google

A agência alemã reguladora da concorrência classificou o Google, nesta quarta-feira (5), como uma empresa com "uma importância significativa nos mercados", o que abre caminho para limitar as atividades da gigante americana no país.

LAS VEGAS:

Feira de tecnologia CES é inaugurada sob a sombra da pandemia

A feira tecnológica Consumer Electronics Show (CES), uma das maiores do mundo no ramo, começa nesta quarta-feira (5) em Las Vegas, apesar do surto casos de covid-19 nos Estados Unidos.

LAS VEGAS:

Mercado espacial, a última fronteira para exploração comercial

A apresentação de um modelo em escala real do "avião espacial" da empresa Sierra Space, na tradicional feira tecnológica de Las Vegas (CES) esta semana, é uma prova do começo da era do mercado espacial, que tem um vertiginoso potencial e também implica riscos.

SÃO FRANCISCO:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

BERLIM:

Pfizer e BioNTech trabalham em vacina de mRNA contra varicela-zóster

Os laboratórios Pfizer (Estados Unidos) e BioNTech (Alemanha), fabricantes de uma das principais vacinas contra a covid-19, anunciaram nesta quarta-feira (5) um novo projeto conjunto de vacina de RNA mensageiro (mRNA), contra varicela-zóster, popularmente conhecida como 'herpes zoster'.

PARIS:

Molière, um ilustre desconhecido quatro séculos depois

Filho de burgueses que preferiu se dedicar ao teatro, o autor francês Molière (1622-173) completa este mês 400 anos ainda envolvido no mistério, apesar de ter sido o dramaturgo favorito do rei Luis XIV.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Djokovic é barrado em sua chegada à Austrália devido a problema de visto

O número 1 do tênis mundial Novak Djokovic, que na terça-feira anunciou que havia recebio uma autorização médica para disputar o Aberto da Austrália, foi barrado no aeroporto de Melbourne nesta quarta-feira devido a um problema de visto.

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

