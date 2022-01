Messi testa negativo para Covid-19 e volta a Paris

O atacante argentino do Paris Saint-Germain, Lionel Messi, recentemente infectado com covid-19 em suas férias na Argentina, testou negativo e voltou à capital francesa, anunciou o líder da Ligue 1 nesta quarta-feira.

"O teste realizado por Leo Messi deu negativo para covid-19. Ele chegou a Paris e fará parte do grupo nos próximos dias", explicou o clube em um comunicado.

O sete vezes vencedor da Bola de Ouro contraiu o coronavírus durante as recentes férias de fim de ano em seu país, com teste positivo informado pelo PSG no último domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quando o resultado do teste for negativo, ele poderá retornar à França", disse seu técnico Mauricio Pochettino em uma coletiva de imprensa antes da partida dos parisienses contra o modesto Vannes pela Copa da França.

O PSG não especificou se o argentino, já na França, estará disponível para a partida da Ligue 1 do fim de semana contra o Lyon, no domingo.

Como muitos outros clubes, o PSG vive uma onda de contágios de covid-19, sendo o último infectado o zagueiro Layvin Kurzawa, que se junta a Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira e o jovem Nathan Bitumazala, todos eles positivos nos últimos dias.

Tags