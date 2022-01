Incêndio em prédio na Filadélfia deixa ao menos 13 mortos, entre eles 7 crianças

Ao menos 13 pessoas morreram nesta quarta-feira (5) no incêndio de um prédio na Filadélfia (leste), nos Estados Unidos, 7 deles menores, anunciou um responsável dos bombeiros da cidade e jornais americanos.

"Não tenho palavras para descrever o que sentimos", disse este funcionário dos bombeiros, que confirmou que ao menos "oito pessoas" conseguiram escapar das chamas.

O serviço de bombeiros da cidade informou que sua equipe chegou ao imóvel de proteção oficial às 06h40 (08h40 no horário de Brasília) "e encontraram um forte incêndio no segundo andar de um prédio de três andares".

No total, 26 pessoas viviam no prédio, segundo as autoridades locais.

"Levamos 50 minutos para controlar o fogo", informou o serviço de bombeiros em um tuíte.

O prédio está localizado em uma área densamente povoada próxima a uma universidade, ao Museu de Arte e a outras instituições da cidade.

O jornal Philadelphia Inquirer afirma que o prédio pertence ao serviço de habitação da cidade.

O que era uma casa unifamiliar inicialmente foi transformada em dois apartamentos, segundo o jornal, que cita a polícia.

Os vizinhos disseram à mídia local que estão impactados pelo incêndio.

Até o momento não se sabe as causas do incêndio.

A imprensa local afirma que ao menos 4 detectores de incêndios estavam fora de serviço.

