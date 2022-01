Hong Kong proíbe voos procedentes de oito países por variante ômicron

O governo de Hong Kong anunciou, nesta quarta-feira, 5, a proibição de voos procedentes de oito países para tentar conter a propagação da variante ômicron.

A proibição afeta Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Índia, Paquistão e Filipinas.

"Os passageiros procedentes desses países não terão autorização para aterrissar em Hong Hong, e as pessoas que tiverem passado por estes países não poderão pegar voos para Hong Kong", mesmo que seja uma escala no território, disse a chefe do Executivo local, Carrie Lam, à imprensa.

