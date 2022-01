Foguetes são disparados contra base da coalizão liderada pelos EUA na Síria, diz OSDH

Três foguetes caíram durante a madrugada desta quarta-feira (5) na principal base militar da coalizão antijihadista liderada pelos Estados Unidos no leste da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a ONG sediada no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de fontes na Síria, os disparos foram efetuados por milícias pró-Irã, um dia depois de um ataque frustrado pela coalizão na região de Deir Ezzor e dois dias depois do segundo aniversário da morte do general iraniano Qassem Soleimani, arquiteto da estratégia da República Islâmica no Oriente Médio, por um disparo de um drone dos Estados Unidos.

Os foguetes caíram no recinto da base, montada no campo petrolífero de Al Omar. Um deles danificou a pista de pouso de helicópteros e os outros dois caíram em áreas vazias.

De acordo com o OSDH, as forças da coalizão dispararam foguetes em represália contra áreas próximas da cidade de Al Mayadin.

Os grupos armados pró-Irã, liderados pelo Hashd al Shaabi, têm influência militar importante na região situada na fronteira entre Síria e Iraque, e seus milicianos estão mobilizados na margem oeste do rio Eufrates, na província de Deir Ezzor.

A AFP não obteve até o momento comentários nem confirmação por parte do Comando Central do Exército americano no Oriente Médio (Centcom), que controla essa base.

Na terça-feira, forças da coalizão anunciaram que frustraram um ataque com foguetes contra a base americana de "Green Village", em Deir Ezzor, onde as forças americanas cooperam com as Forças Democráticas Sírias (FDS) no combate às células do grupo Estado Islâmico (EI) que permanecem ativas nessa região.

Cerca de 900 soldados americanos atuam no nordeste da Síria ou operam na base de Al Tanf, mais ao sul, perto da tríplice fronteira com Iraque e Jordânia.

