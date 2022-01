Feira de tecnologia CES é inaugurada sob a sombra da pandemia

A feira tecnológica Consumer Electronics Show (CES), uma das maiores do mundo no ramo, começa nesta quarta-feira (5) em Las Vegas, apesar do surto casos de covid-19 nos Estados Unidos.

O retorno da convenção presencial foi questionado depois que algumas empresas grandes como Amazon e Google cancelaram sua participação pelo risco pandêmico.

Mas os organizadores citaram suas exigências de vacinação e máscara para defender a realização da feira, na qual participam jornalistas, empresários e amantes da tecnologia.

"Apesar de alguns cancelamentos altamente divulgados entre nossos expositores, temos mais de 2.200 expositores aqui na CES 2022 em Las Vegas e todos eles contam conosco para avançar", declarou Steve Koenig, vice-presidente do grupo encarregado da convenção.

"Por que? Bom, porque essas empresas buscam investidores, buscam sócios, buscam fazer negócios", explicou.

Alguns especialistas em saúde alertaram que muitas pessoas poderiam ignorar a ordem de usar máscara, mas apontaram que os testes diários de covid-19 ajudarão a conter a propagação do vírus.

O evento terminará na sexta-feira, um dia antes do previsto, e seu tamanho foi reduzido fortemente com menos que 4.500 expositores que participaram na última edição presencial, em 2020, antes dos fechamentos pelo coronavírus nos Estados Unidos.

"Estamos preocupados devido à situação e ao aumento de casos", admitiu o expositor Bhavya Gohil, que afirmou estar vacinado e que as precauções dos organizadores o tranquilizam.

A feira acontece em formato híbrido, presencial e online, graças a um software desenvolvido pela empresa de tecnologia europeia Web Summit.

Apesar do menor número de participantes, o evento terá empresas oferecendo de tudo, desde dispositivos peculiares até tecnologia voltada para as grandes preocupações da humanidade.

Um dos principais temas da oferta é o transporte, cada vez mais elétrico e autônomo.

As tecnologias espaciais também têm uma presença forte, após um ano que viu um interesse crescente no turismo espacial e o desenvolvimento da internet por satélite.

E obviamente o metaverso está na mente de todos, embora sua definição ainda não esteja tão nítida neste momento.

O conceito se refere à emergência de um mundo onde o digital e o real se unem, o qual os humanos poderão acessar mediante equipamento de realidade virtual e aumentada.

