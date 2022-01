EUA sanciona líder sérvio-bósnio Dodik, acusado de 'desestabilizar' os Balcãs

Os Estados Unidos impuseram, nesta quarta-feira (5), sanções financeiras ao líder político dos sérvios da Bósnia, Milorad Dodik, acusado de "ameaçar a estabilidade" dos Balcãs.

As medidas punitivas anunciadas pelo Tesouro dos Estados Unidos têm como alvo as "atividades corruptas desestabilizadoras" deste político, atualmente membro da presidência colegiada bósnia, assim como um canal de televisão "sob controle" de Dodik, Alternativna Televizija, com sede em Bania Luka.

Dodik acelerou em dezembro a implementação de seu projeto separatista, aprovado pelo Parlamento da entidade sérvia da Bósnia.

Em 10 de dezembro, a assembleia da República Srpska (RS) concedeu ao governo desta entidade seis meses para organizar legalmente sua saída de três instituições cruciais comuns ao estado central: o exército, o poder judiciário e o Tesouro.

O projeto foi denunciado pelas potências ocidentais, mas Dodik, que atualmente está servindo como membro sérvio da presidência tripartite da Bósnia, país que despreza, parece contar com o apoio de Moscou.

Esta governança tripartite nasceu dos acordos de paz de Dayton, que em 1995 encerraram o conflito na ex-República Iugoslava.

"As atividades corruptas desestabilizadoras de Milorad Dodik e suas tentativas de desmantelar os acordos de paz de Dayton, motivadas por seus próprios interesses, ameaçam a estabilidade de Bósnia-Herzegovina e de toda a região", disse o subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos, Brian Nelson, em um comunicado.

