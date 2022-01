El Salvador admite jornalistas cubanos que foram para o exílio

El Salvador admitiu dois jornalistas cubanos que foram para o exílio e ficaram em um limbo migratório no aeroporto depois que a Nicarágua proibiu a sua entrada, informaram autoridades nesta quarta-feira.

Os jornalistas Esteban Rodríguez e Héctor Valdés estavam bloqueados desde ontem em um setor do Aeroporto Internacional San Óscar Arnulfo Romero. "A Nicarágua não nos aceita e nos encontramos hoje em um limbo migratório", tuitou Valdés.

A Direção Geral de Migração informou que ambos os comunicadores "foram admitidos em El Salvador, enquanto recebem assistência humanitária e sua situação migratória é resolvida".

Rodríguez e Valdés deixaram o terminal aéreo acompanhados do diretor geral de Migração, Ricardo Cucalón, e do procurador para a Defesa dos Direitos Humanos, Apolonio Tobar. Segundo autoridades, os dois foram levados para um hotel da capital.

Valdés disse ser repórter do ADN Cuba, assim como Rodríguez, e explicou em sua página no Facebook que eles chegaram a El Salvador depois que o governo cubano supostamente os obrigou a "tomar a decisão de deixar" a ilha.

Os cubanos fizeram escala no Panamá, de onde viajaram para El Salvador e embarcariam em um voo para Manágua, onde não precisam de visto de entrada. "Não nos deixaram embarcar. Estamos bloqueados no aeroporto desde as 21h de ontem", contou Valdés.

Antes da intervenção das autoridades salvadorenhas, os jornalistas disseram que após perderem o avião para Manágua, estavam há 24 horas sem comer, sem dinheiro e "andando de um lado para o outro".

Os comunicadores pretendiam chegar à Nicarágua e, de lá, "pedir asilo político em algum país democrático". Segundo Valdés, até o momento eles pediram ajuda apenas a El Salvador.

O diretor executivo da Divisão das Américas da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, convocou no Twitter,"os governos da região a oferecerem asilo" aos dois jornalistas cubanos, "que foram perseguidos pelo regime e expulsos de Cuba".

