Coreia do Norte lança míssil balístico, no primeiro teste em 2 meses

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico no mar nesta quarta-feira, 5, segundo militares dos EUA, no primeiro teste em cerca de dois meses, sinalizando que não tem planos de retomar conversas sobre desnuclearização e prefere seguir ampliando seu arsenal. O lançamento veio após o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, prometer fortalecer a capacidade militar do país - sem mencionar novas políticas para os EUA ou Coreia do Sul - durante conferência do partido governista realizada na semana passada. Para o Comando Indo-Pacífico dos EUA, o teste com míssil "destaca o impacto desestabilizador do programa de armas ilícito" da Coreia do Norte. Em comunicado, o órgão também reiterou o "sólido" compromisso dos EUA em defender seus aliados, a Coreia do Sul e o Japão. Fonte: Associated Press.

