Coreia do Norte diz ter testado míssil hipersônico (imprensa estatal)

A Coreia do Norte testou um míssil hipersônico, noticiaram meios de comunicação estatais nesta quinta-feira (noite de quarta, 5, no Brasil), no primeiro teste do tipo realizado em 2022 por este país.

O míssil foi testado na quarta-feira e levava uma "ogiva hipersônica deslizante" que "alcançou com precisão um alvo a 700 km de distância", reportou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês).

