Comunicado do Business Wire :Women Corporate Directors Education and Development Foundation, Inc.

A Women Corporate Directors Foundation (WCD), a organização de membros de diretoras de empresas mais importante do mundo, anunciou hoje Jennifer Reynolds como sua nova diretora executiva a partir de 7 de fevereiro de 2022, sucedendo Susan C. Keating, que atua como diretora executiva desde 2017. A experiência de conselheira corporativa de Jennifer inclui a atuação como diretora da BF&M Ltd., a corporação de investimentos e desenvolvimento do Canadá e, anteriormente, como diretora do Citibank Canadá.

"Estamos em um ponto de inflexão como diretoras corporativas face aos ambientes de negócios altamente complexos e acentuado foco em questões ambientais, sociais e de governança. Uma liderança diversificada é a chave para administrar de maneira efetiva o cenário econômico e o perfil de riscos que mudam rapidamente", disse Jennifer Reynolds, próxima diretora executiva da WCD. "Estou ansiosa por me envolver com as associadas da WCD e nossos patrocinadores conforme navegamos juntos nessas questões urgentes."

Jennifer atua no momento como presidente e diretora executiva na Toronto Finance International, uma parceria público-privada que lidera iniciativas para promover Toronto como um importante centro financeiro global. Anteriormente, ela atuou como presidente e diretora executiva da Women in Capital Markets, a maior rede de mulheres profissionais no setor financeiro do Canadá e a voz das mulheres no setor. Jennifer foi indicada como uma das 100 mulheres mais poderosas do Canadá pela Women's Executive Network.

"Com uma história comprovada de progressiva diversidade de gênero e melhores práticas em governança corporativa, estamos confiantes que a Sra. Reynolds está muito bem-posicionada para levar a WCD ao futuro ao concentrar na ativação de novas estratégias para impactar os mercados de capital de forma positiva", disse Camille Asaro, diretora líder da WCD e sócia da KPMG LLP.

Há mais de 20 anos a WCD oferece programas educacionais, intercâmbios individuais e oportunidades de conselho aos seus membros globais. Recentemente, a WCD lançou esforços de diversidade para atrair mulheres de cor, além de mulheres que se identificam como LGBTQ+. Esses programas atuais e futuros têm um papel essencial em proporcionar uma comunidade global poderosa e confiável de mulheres diretoras dedicadas a promover uma governança corporativa visionária.

A Women Corporate Directors Education and Development Foundation, Inc. (WCD) é uma importante organização global de membros e comunidade de diretoras corporativas. Uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3), a WCD Foundation possui comitês em seis continentes e nossos membros atuam em conselhos de empresas de capital aberto, grandes empresas privadas e negócios familiares em todo o mundo. Para obter mais informações, visite www.womencorporatedirectors.org ou nos siga no Twitter @WomenCorpDirs, ou LinkedIn.

Sobre a patrocinadora líder global, a KPMG LLP

A KPMG LLP é a empresa norte-americana da organização global KPMG de empresas independentes de serviços profissionais que fornecem serviços de auditoria, impostos e consultoria. A organização global KPMG opera em 147 países e territórios e tem mais de 219.000 pessoas trabalhando em firmas-membro em todo o mundo. Cada empresa KPMG é uma entidade legalmente distinta e separada e se descreve como tal. A KPMG International Limited é uma empresa privada inglesa limitada por garantia. A KPMG International Limited e suas entidades relacionadas não prestam serviços a clientes. Para saber mais sobre a KPMG, acesse www.kpmg.us.

