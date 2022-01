Comunicado do Business Wire :Posiflex

A Posiflex tem o prazer de anunciar sua participação no Big Show 2022 da National Retail Federation, onde apresentará suas soluções de ponto de venda mais recentes no estande n.º 5919. Depois de um hiato de dois anos de eventos presenciais da NRF, a expectativa está muito alta, e a Posiflex está animada para apresentar sua linha completa de terminais de ponto de venda (POS), quiosques, tablets e muito mais recursos (além de algumas surpresas) otimizados para varejistas em busca de soluções pós-pandemia poderosas e flexíveis para suas operações.

A Posiflex tem o prazer de anunciar sua participação no Big Show 2022 da National Retail Federation, onde apresentará suas soluções de ponto de venda mais recentes no estande n.º 5919. (Gráfico: Business Wire)

Além disso, a Posiflex apresentará uma nova linha de terminais POS para as demandas de varejo atuais, incluindo o versátil XT7315 e os modelos renovados e incríveis da nova série RT6000: o RT6015 e o RT6016.

O XT7315 vem com uma ampla seleção de processadores que podem atender a praticamente qualquer requisito de ponto de venda. Com a plataforma Windows 10 IoT Enterprise OS, o XT7315 é alojado em um exterior elegante e durável e tem uma base bem projetada que permite o gerenciamento adequado dos cabos. Com suas opções de processadores, além de uma base dobrável em várias posições e um design sem ventoinha, o XT7315 continua a tradição de excelência em qualidade e desempenho pela qual a linha Posiflex XT é conhecida.

A nova série RT6000 inclui dois modelos: o RT6015 e o RT6016, ambos com uma seleção de processadores Intel voltados para o máximo desempenho e tempo de atividade. A principal diferença entre os dois modelos é o tamanho da tela: o RT6015 tem uma tela sensível ao toque com proporção padrão de 15"/4:3, e o RT6016 tem uma tela sensível ao toque com proporção widescreen de 15,6"/16:9. Contando com o Windows 10 IoT Enterprise e as mesmas características excepcionais da família RT Series, incluindo estética elegante, durabilidade, desempenho e confiabilidade, a série Posiflex RT6000 é ideal para estabelecimentos de varejo, hotelaria ou serviços especializados.

"Com os testes HALT/HASS rigorosos e a fabricação totalmente interna de todos os nossos produtos, os novos terminais XT7315 e RT6000 continuam o legado da Posiflex de fornecer hardware de ponto de venda de alta qualidade para o ambiente desafiador de hoje e as demandas dos clientes", afirma Doyle Ledford, vice-presidente de vendas e marketing da Posiflex. "Estamos ansiosos para apresentar esses produtos excepcionais, junto com nossas outras soluções mais recentes, na NRF 2022."

Desde 1984, a Posiflex projeta e fabrica terminais e periféricos para pontos de venda premiados. Nesse período, a Posiflex cresceu exponencialmente para fornecer não apenas estações de POS de serviço completo, mas também quiosques de autoatendimento versáteis, tablets móveis de última geração e soluções escalonáveis de PC integrado. Reconhecida mundialmente nos setores de varejo e hospitalidade, a Posiflex é líder comprovada em hardware de POS para Windows e Android. A empresa tem mais de 30 patentes e ganhou vários prêmios pela inovação, design e confiabilidade de seus produtos. https://www.posiflexusa.com/

Posiflex Business Machines Mark Turangan Director de Marketing 510-401-5891 | [email protected]

