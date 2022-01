Comunicado do Business Wire :Onclusive

Hoje, investidor de tecnologia líder o Symphony Technology Group "STG" conclui sua aquisição do negócio de Reputation Intelligence da Kantar, e com ele, anuncia compras adicionais da PRgloo e Onclusive. Juntos, os três negócios se unem para criar uma nova parceria de monitoramento, mensuração de mídia global e gestão de fluxo de trabalho para RP e comunicações.

A nova empresa independente operará sob o nome "Onclusive" refletindo a natureza inclusiva e escalonável de sua mais recente oferta combinada e seu compromisso para acelerar investimentos em plataformas e soluções habilitadas por tecnologia.

A empresa baseia-se nos pontos positivos consultivos e escala do maior fornecedor de monitoramento e análise de mídia, o Reputation Intelligence da Kantar; plataforma de gestão de fluxo de trabalho e relações de mídia líder do setor da PRgloo baseada no RU e ciência de dados e tecnologia de IA da Onclusive baseada nos Estados Unidos.

Comentando sobre a nova empresa, o diretor comercial da mais recentemente formada Onclusive, Peter Masinova explicou: "Sempre admiramos os pontos positivos de cada um de nossos negócios e temos nos associado cada vez mais em programas para ajudar a solucionar as necessidades dos clientes. Hoje, aceleramos nossa evolução natural para se tornar uma única empresa, amplificando nossos pontos fortes e apoiando nossos clientes com insights, tecnologia e especialidade de referência sob um único teto."

Dan Beltramo, diretor de Inovação da nova Onclusive, também elogiou a união: "A Onclusive é uma pioneira de tecnologia e inovação no monitoramento e análise de mídia enquanto a Reputation Intelligence da Kantar é uma líder no atendimento ao cliente com coberta europeia de alto nível e capacidade de insights líder do mercado. Ela nos traz magnitude e ambição para liderança global."

Samantha Deeks, vice-presidente de Experiência do Cliente da nova Onclusive acrescentou: "Com base na abordagem de design centrada do cliente da PRgloo, estamos felizes em trabalhar com líderes do setor que compartilham da mesma opinião para desenvolver um negócio escalonável e ágil; um que ouve e responde ativamente às necessidades de seus clientes à medida que eles navegam num ambiente de comunicações cada vez mais complexo."

J.T. Treadwell, diretor administrativo do STG, disse: "O ano passado, o STG deixou claro a sua intenção de criar uma empresa de software e insights líder do mercado através da aquisição proposta da Reputation Intelligence da Kantar. Concluir essa aquisição é um importante primeiro passo e as capacidades adicionais trazidas pela Onclusive e PRgloo ampliaram o escopo de nosso compromisso para oferecer soluções melhores da classe para equipes de RP e Comunicações, tanto nos dias de hoje como no futuro."

A Onclusive servirá mais de 9 mil clientes, incluindo muitas das maiores marcas do mundo, em 130 mercados. A empresa tem mais de 1.100 funcionários baseados nos EUA, RU, Irlanda, França, Itália, Espanha, Alemanha e Austrália.

Sean O'Neal, Diretor-gerente da América do Norte da Onclusive, continuou: "Nossos clientes foram nossos 'matchmakers' - eles nos disseram que queriam um parceiro de confiança para ajudá-los a acessar e integrar nossos serviços combinados melhores da classe. Nós os ouvimos e a partir de hoje a Onclusive ajudará todos os clientes - de pequenas empresas a organizações multinacionais públicas e privadas - a moldar, gerenciar e avaliar suas estratégias de comunicações."

A partir de hoje, clientes podem acessar a nova ampla gama de serviços da Onclusive, apoiando-os a cada etapa do ciclo de comunicações. Os serviços existentes continuam ininterruptos.

Sobre a Onclusive

A Onclusive é uma parceira global para o sucesso de RP e Comunicações. Unimos a Reputation Intelligence da Kantar, o maior serviço de mensuração e monitoramento de mídia na Europa, com as melhores ferramentas da PRgloo e a própria ciência de dados e IA potente da Onclusive. Nossa tecnologia, insights e especialidade fazem sentido ao mundo da mídia que está fraturado e em rápida evolução, ajudando você a gerenciar, monitorar e mensurar suas atividades de comunicação. Eleve seu desempenho e prove e melhore seu valor com a Onclusive no seu lado.

Sobre o STG Partners

O STG é um parceiro de capital privado para comercializar empresas líderes em software, análise de dados e setores de serviços tecnológicos habilitados por software. A firma traz especialidade, flexibilidade e recursos para construir valor estratégico e revelar o potencial de empresas inovadoras. Formar parcerias para desenvolver empresas de portfólio centradas no cliente, líderes do mercado, o STG busca criar fundações sustentáveis para crescimento que traz valor para suas empresas. A firma é dedicada em transformar e desenvolver excelentes empresas tecnológicas em parceria com equipes de administração líderes. O STG e seu antecessor, o Symphony Technology Group ("Symphony"), tem administrado cerca de US$6 bilhões em capital total. Para mais informações, acesse stgpartners.com

Kantar Reputation Intelligence - A líder em rastreamento e mensuração de mídia realizada na Europa. Reputation Intelligence oferece insights confiáveis sobre corporações, RP e cobertura de marca em mais de 130 mercados para que marcas possam entender e gerenciar como audiências e influenciadores as veem tanto globalmente como localmente.

Onclusive - Capacita marcas líderes mundiais e agências a modernizar comunicações, aumentar desempenho e demonstrar valor. Criadora do PR Attribution? e do Power of Voice?, a Onclusive mede o real impacto exercido pelo conteúdo social realizado, adquirido nos resultados financeiros de uma empresa.

PRgloo - A completa plataforma de relações com a mídia. A PRgloo combina ferramentas fáceis de usar com análise excepcional para tornar mais fácil a vida de profissionais de RP ao oferecer a eles ferramentas que precisam para desempenhar seus trabalhos com sucesso.

Contato

Para mais informações, contate Corey Herscu para a Onclusive (América do Norte) 416-300-3030 [email protected]

[email protected] +44 020 36177240

Saiba mais em:future.onclusive.com

Tags