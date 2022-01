Comunicado do Business Wire :Livepeer

Livepeer, a rede de transcodificação descentralizada de vídeos construída no blockchain Ethereum, arrecadou US$ 20 milhões da Série B-1. Os novos investidores nesta rodada incluem Alan Howard e Tiger Global com participação de investidores existentes.

Vindo cinco meses após a Série B da Livepeer, o aumento destaca o crescimento contínuo do Livepeer, diz o Diretor Executivo, Doug Petkanics:

"Esta rápida extensão da Série B é outro endosso bem-vindo de como estamos executando nossa visão de nos tornar a infraestrutura aberta de vídeo do mundo. Vimos um forte crescimento orgânico na demanda por transcodificação, bem como uma consciência crescente da confiabilidade, valor e eficiência da infraestrutura Web3."

A Livepeer planeja usar os fundos para acelerar sua execução no sentido de captar crescentes oportunidades na infraestrutura de transmissão digital ao vivo, uma área que está se expandindo com rapidez devido à popularidade de transmissões voltadas a criadores, eSports e compras ao vivo.

Em outubro, a Livepeer expandiu suas ofertas de transmissão digital de vídeo com a aquisição da MistServer, a tecnologia de entrega de conteúdo flexível que simplifica as complexidades da transmissão digital de vídeo. As ofertas expandidas da Livepeer permitem que os desenvolvedores construam uma infraestrutura econômica e escalem aplicativos de transmissão digital em entretenimento, eventos, jogos e comércio eletrônico.

A aquisição da MistServer se alinha com o trabalho de P&D da Livepeer em vídeo inteligente com base em IA, entrega de conteúdo ponto a ponto e moderação aprimorada de conteúdo por IA, detecção de música e impressão digital de vídeo. Estes recursos expandidos tornarão a plataforma da Livepeer ainda mais poderosa para desenvolvedores, que tem o benefício de uma variedade de ofertas do roteiro da Livepeer até 2022 e mais além.

Em julho, a Livepeer fechou sua Série B de US$ 20 milhões. A DCG liderou a rodada com a participação do investidor anterior Northzone, bem como da Coinbase Ventures, CoinFund, além da 6th Man Ventures e Warburg Serres da Mike Dudas. A Livepeer arrecadou um total de US$ 48 milhões até o momento e agora tem 32 funcionários.

SOBRE A LIVEPEER

Fundada em 2017 por Doug Petkanics e Eric Tang, a Livepeer é a rede de transmissão digital de vídeo descentralizada e construída no blockchain Ethereum. Visando o mercado de transmissão digital de vídeo de US$ 70 bilhões, a Livepeer permite que os inovadores da transmissão digital ao vivo tragam suas ideias para o mercado de modo acessível - e as escalonem sem taxas de uso exorbitantes.

A rede da Livepeer já possui mais de 70.000 GPUs, o que é potência agregada suficiente para codificar toda a transmissão digital de vídeo através do Twitch, YouTube e Facebook combinados. Até o momento, a Livepeer transmitiu dezenas de milhões de minutos, ultrapassando um marco importante: um recorde de 2,3 milhões de minutos transmitidos em uma única semana, um aumento de seis vezes desde o início de 2021.

Para saber mais: Livepeer primer, Protocol Explorer, whitepaper, Twitter, Medium e Reddit.

