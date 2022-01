Comunicado do Business Wire :Ecoppia

Ecoppia (TASE: ECPA), líder mundial em soluções robóticas de limpeza para energia solar fotovoltaica, anuncia hoje mais uma grande conquista, apresentando um portfólio incomparável de projetos de 3.000 MW, limpando mais de 4,8 bilhões de painéis até o momento.

Este marco significativo se alinha com as atividades de expansão mundial da Ecoppia em novas geografias, respondendo à necessidade urgente de soluções robóticas verdadeiramente autônomas em regiões secas. Com as tarifas caindo constantemente a cada ano, enquanto a capacidade dos locais de energia solar continua aumentando o portfólio de soluções robóticas da Ecoppia, que fornece aos proprietários de locais um modo ideal de reduzir drasticamente as despesas de O&M, ao mesmo tempo que garante picos de produção contínuos.

Segundo a ONU, 2,3 bilhões de pessoas vivem em países com escassez de água, entretanto, permanece o fato de que a grande maioria dos locais solares de grande escala estão geograficamente localizados em áreas áridas, sofrendo de sujeira excessiva, tempestades de poeira e falta de recursos hídricos. As soluções sem água da Ecoppia garantem que o pico de produção de energia solar não implique no gasto de preciosos recursos hídricos.

De fato, desde o início, a Ecoppia economizou diretamente mais de 6 bilhões de litros de água, nas regiões mais áridas do globo, e está projetando economizar mais de 100 bilhões de litros de água até 2030.

"Estamos orgulhosos de ter atingido este marco importante, ao mesmo tempo em que continuamos excedendo as expectativas dos clientes, mesmo durante esta pandemia mundial. Este grande marco reconhece a contribuição da Ecoppia para a expansão da indústria solar até mesmo nos locais mais remotos e desafiadores", disse Jean Scemama, Diretor Executivo da Ecoppia. "A Ecoppia continua a todo vapor até 2022, lançando uma nova plataforma robótica e permanecendo na vanguarda da automação solar."

Sobre a Ecoppia

Com mais de 16 GW de acordos, a Ecoppia (TASE: ECPA) é pioneira e líder mundial em soluções robóticas para energia solar fotovoltaica. As soluções robóticas autônomas, com base em nuvem e sem água da Ecoppia removem a sujeira dos painéis solares diariamente, aproveitando tecnologia sofisticada e recursos avançados da Inteligência Empresarial. Gerenciada e controlada remotamente, a plataforma da Ecoppia permite que os locais solares mantenham o desempenho máximo com custos mínimos e intervenção humana. Os algoritmos de propriedade da Ecoppia e as soluções robóticas tornam a O&M diária em instalações solares mais segura, eficiente e confiável. De capital aberto e apoiada por fundos de investimento internacionais proeminentes, a Ecoppia trabalha com as maiores empresas de energia em todo o mundo, limpando milhões de painéis solares todos os dias. Para mais informação, acesse www.ecoppia.com

