Comunicado do Business Wire :CellPoint Digital

A CellPoint Digital, empresa fornecedora líder mundial em soluções de comércio e pagamento digital, anunciou hoje uma rodada de financiamento de capital de US$ 25 milhões fornecida pelaToscafund e seu braço de capital privado, Penta Capital, para aproveitar uma série de grandes sucessos nos últimos anos.

A medida segue uma série de investimentos da Toscafund e Penta Capital na CellPoint Digital após seu investimento inicial em 2019 e eleva seu investimento total para mais de US$ 56 milhões. Também marca o fortalecimento do relacionamento entre ambos os negócios. Como líder de mercado em orquestração de pagamentos para viagens, a CellPoint Digital agora oferece sua plataforma a novos mercados, incluindo comércio varejista, gaming, criptomoedas e conteúdo digital.

Ao orquestrar os pagamentos entre regiões e métodos de pagamento, a CellPoint Digital permite que os comerciantes adotem um modelo de pagamentos com vários adquirentes que abre novas oportunidades de crescimento. A CellPoint Digital ajuda a aumentar a receita de primeira linha utilizando roteamento inteligente, aumentando as autorizações e fornecendo transparência no tempo de atividade do sistema, e reduz o custo operacional de aceitação de pagamentos internacionais. A empresa também agrega valor na finalização da compra, proporcionando uma experiência de pagamento sem atrito, apresentando aos clientes os métodos de pagamento que desejam usar - sem importar onde estejam no mundo.

Kristian Gjerding, CEO da CellPoint Digital, disse: "Os últimos anos viram um crescimento extraordinário da CellPoint Digital. Continuamos tendo uma forte demanda de uma série de empresas que desejam otimizar suas soluções de comércio e pagamento digital, ao mesmo tempo em que buscamos resposta para os principais desafios que elas enfrentam com os provedores existentes para entregar de forma rápida e econômica".

"Com uma base de negócios mais forte do que nunca, o próximo passo lógico é ampliar nosso alcance mundial e penetrar em novos mercados verticais que serão transformados por nossas soluções."

Steven Scott, sócio-fundador da Penta Capital, afirmou: "Estamos muito satisfeitos em financiar esta próxima fase de expansão da CellPoint Digital. A empresa continua resolvendo o problema mais crítico enfrentado pelas empresas na atualidade: a otimização de todo o caminho de compra de um cliente em todos seus canais digitais".

"Com base na captação de novos clientes importantes e na estratégia de crescimento agressiva e penetração em novos setores, vemos mais uma oportunidade de crescimento convincente e esperamos trabalhar junto com a experiente equipe de gestão da CellPoint Digital para apoiar esta nova fase de desenvolvimento."

Fazendo eco dos pensamentos da Penta Capital, Paul Glover, diretor financeiro da CellPoint Digital, comentou o seguinte: "Nosso plano de expansão é empolgante e estamos entusiasmados com esta nova parceria com a Penta Capital para acelerar ainda mais o desenvolvimento de nossa empresa."

"A Toscafund tem um grande histórico de investimentos em empresas de alto crescimento e seu compromisso é a prova de nossa tração de mercado e potencial de crescimento, oferecendo soluções digitais de alto retorno sobre investimento. O novo investimento nos permitirá dimensionar ainda mais nossa equipe globalmente, bem como impulsionar inovação adicional em nossa plataforma única."

Sobre a CellPoint Digital

A CellPoint Digital é uma empresa fintech com liderança em orquestração de pagamentos. A principal solução da CellPoint Digital é uma poderosa plataforma de orquestração de pagamento omnicanal que otimiza as transações de pagamento digital, de cartões ou métodos de pagamento alternativos, e acelera a implementação de novas opções de pagamento. Os comerciantes podem escalar facilmente seu próprio ecossistema de pagamento no mundo inteiro, unificar a experiência de pagamento do cliente em seu site, aplicativos móveis e outros canais, otimizar o roteamento de cada transação, aumentar as taxas de conversão e minimizar os custos de pagamento.

A CellPoint Digital possui escritórios em Copenhagen, Dallas, Dubai, Londres, Miami, Pune e Singapura. Acesse www.cellpointdigital.com para saber mais.

Sobre a Toscafund Asset Management LLP

A Toscafund Asset Management LLP, fundada em 2000 por Martin Hughes, é uma gestora de investimentos especializada com aproximadamente US$ 4,5 bilhões em ativos sob gestão. As áreas especializadas de investimento incluem ações listadas nos setores financeiro e de pagamentos, capital de crescimento para empresas privadas, propriedades comerciais no Reino Unido e negócios personalizados de private equity. A Toscafund tem sua sede em Londres, com escritórios em Manchester (Reino Unido), Melbourne, Nova York e Hong Kong.

Contato

Becky Sales [email protected]

