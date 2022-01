Comunicado do Business Wire :Belkin

A Belkin anunciou hoje que foi nomeada uma homenageada no prêmio de inovação da CES® 2022 por seus fones de ouvido SOUNDFORM ? Immerse Noise Cancelling e também por seu suporte magnético para telefone com rastreamento facial. O programa de prêmios de inovação da CES deste ano recebeu um alto número recorde de mais de 1800 inscrições. O anúncio foi feito antes da CES 2022, o evento tecnológico mais influente do mundo, que acontece de 5 a 8 de janeiro em Las Vegas, NV e em formato digital.

O programa de prêmios de inovação da CES, de propriedade e produzido pela Consumer Technology Association (CTA)® é uma competição anual que homenageia projetos e engenharia notáveis em 27 categorias de produto de tecnologia de consumo. Um painel de elite de juízes especialistas do setor, incluindo membros da mídia, projetistas, engenheiros e muito mais, analisou as inscrições com base em inovação, engenharia e funcionalidade, estética e design.

Fones de ouvido Belkin SOUNDFORM? Immerse Noise Cancelling

Os fones de ouvido SOUNDFORM Immerse Noise Cancelling são a solução de áudio de primeira linha da Belkin, com cancelamento de ruído ativo Hybrid ANC (Active Noise Cancellation), tecnologia multiponto, drivers dinâmicos de 12 mm, aptX HD, 8 horas de carregamento por fone de ouvido (vida total da bateria de 36 horas), configurações personalizadas de equalização, e recursos de localização de dispositivo com o Apple Find My e através do novíssimo aplicativo SOUNDFORM. Eles foram designados para audiófilos que valorizam uma solução repleta de recursos e experiência de audição premium. Os fones de ouvido SOUNDFORM Immerse juntam-se ao restante do portfólio verdadeiramente sem fio SOUNDFORM da Belkin, incluindo os modelos Freedom, Rise e Move. Eles serão lançados no segundo trimestre de 2022.

Suporte magnético Belkin para telefone com rastreamento facial

O suporte magnético para telefone com rastreamento facial foi elaborado para oferecer aos usuários do iPhone 12 e iPhone 13 uma ferramenta de apoio prática para criação de conteúdo. O suporte encaixa magneticamente os modelos iPhone 12 e iPhone 13 no seu lugar com colocação fácil, usando uma só mão, que se alinha perfeitamente todas as vezes. O suporte com rastreamento facial pelo aplicativo Belkin para iOS detecta um formato de um rosto dentro de um quadro para acompanhar o rosto do usuário enquanto ele cria conteúdo, conectando-se a redes sociais para upload sincronizado e fácil. Desenhado para compatibilidade e utilidade, é compatível com as capas MagSafe oficiais e destaca a habilidade de ajustar manualmente o suporte verticalmente de -15 a 30 graus enquanto mantém o acessório seguro. Para saber mais sobre o suporte magnético de telefone com rastreamento facial, clique aqui.

Os homenageados do prêmio inovação da CES 2022, incluindo descrições de produto e fotos, podem ser encontrados em CES.tech/innovation.

De propriedade e produzido pela CTA, a CES 2022, palco global para inovação, convocará o setor de tecnologia presencial e digitalmente, dando às audiências globais acesso a importantes marcas e startups, como também aos líderes mais influentes do mundo e defensores do setor. Acesse CES.tech para todas as atualizações da CES 2022, incluindo protocolos de saúde e inscrição.

Sobre a Belkin

A Belkin é uma líder no mercado de acessórios entregando soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio e casas inteligentes para uma ampla gama de eletrônicos de consumo e ambientes empresariais. Elaborados na Califórnia do Sul e vendidos em mais de 50 países em todo o mundo, a Belkin cria produtos que capacitam pessoas através da tecnologia, seja em casa, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, a Belkin International uniu-se à Foxconn Interconnect Technology para reforçar sua influência global e permanece para sempre inspirada por pessoas e pelo planeta que vivemos.

Contato

Jen Wei Vice-presidente de comunicações globais e desenvolvimento corporativo [email protected]

