Biden culpará Trump por 'responsabilidade' no 'caos' no Capitólio (Casa Branca)

O presidente americano, Joe Biden, denunciará a "responsabilidade" do ex-presidente Donald Trump no "caos" de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio durante o discurso que fará na quinta-feira para lembrar um ano da invasão ao Congresso, informou nesta quarta-feira (5) sua porta-voz, Jen Psaki.

Biden "vê o 6 de janeiro como uma trágica culminância do que os quatro anos de Trump da Presidência fizeram a este país", afirmou.

