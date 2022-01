Barty começa bem em Adelaide, Sabalenka é eliminada

A tenista número 1 do mundo, Ashleigh Barty, teve um bom começo em sua preparação para o Aberto da Austrália ao derrotar Coco Gauff no torneio WTA de Adelaide nesta quarta-feira, onde a número 2 Aryna Sabalenka perdeu para a número 100 do mundo.

Diante de sua torcidaa, a australiana Barty derrotou a americana Gauff (22ª) com parciais de 4 a 6, 7 a 5 e 6 a 1 e chegou às quartas de final.

A bielorrussa Sabalenka perdeu para a eslovena Kaja Juvan por 7-6 (8/6) e 6-1, pagando caro por ter sacado mal no jogo.

Cometeu 18 duplas faltas, 11 delas no segundo set.

"Eu senti por ela em alguns pontos. Eu sabia que ela não estava conseguindo um bom saque e todos nós sabemos como é isso", disse Juvan.

A grega Maria Sakkari (6ª) também foi eliminada, ao ser derrotada pela americana Shelby Rogers (40ª) por 7-6 (7/5), 2-6 e 6-4.

No torneio masculino de Adelaide, o croata Marin Cilic (30º do mundo) eliminou o brasileiro Thiago Monteiro (89º) na segunda rodada com parciais de 6-4 e 7-6 (7/3).

O americano Frances Tiafoe (38º) foi eliminada ao ser derrotado pelo australiano Thanasi Kokkinakis (171º) por 3-6, 7-5 e 6-1.

--- Torneios ATP e WTA de Adelaide

- Simples masculinos - Segunda rodada:

Thanasi Kokkinakis (AUS) x Frances Tiafoe (EUA/N.4) 3-6, 7-5, 6-1

Mikael Ymer (SUE) x Soonwoo Kwon (KOR/N.8) 6-3, 6-2

Laslo Djere (SRB/N.7) x Corentin Moutet (FRA) 4-6, 7-5, 0-0

Marin Cilic (CRO/N.3) x Thiago Monteiro (BRA) 6-4, 7-6 (7/3)

- Simples femininos - Segunda rodada:

Ashleigh Barty (AUS/N.1) x Cori Gauff (EUA) 4-6, 7-5, 6-1

Elena Rybakina (CAZ/N.7) x Marie Bouzková (CZE) 6-3, 6-4

Shelby Rogers (EUA) x Maria Sakkari (GRE/N.3) 7-6 (7/5), 2-6, 6-4

Kaja Juvan (SLO) x Aryna Sabalenka (BLR/N.2) 7-6 (8/6), 6-1

