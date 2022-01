Ativistas protestam contra exploração petroleira em praia argentina

Uma grande manifestação de ambientalistas e militantes de esquerda marchou na terça-feira (4), em frente às praias do balneário de Mar del Plata, em um protesto contra um projeto de exploração de petróleo na costa atlântica da Argentina.

Milhares de manifestantes carregavam cartazes com frases como "Petróleo é morte", "Mar livre de petroleiras" e "Não à poluição", enquanto tambores eram tocados, e bailarinas clássicas faziam performances alusivas à defesa da vida e do meio ambiente.

O governo do presidente de centro-esquerda Alberto Fernández (peronista) acaba de autorizar por decreto os estudos de exploração sísmica da petrolífera norueguesa Equinor, em conjunto com a estatal YPF e a anglo-holandesa Shell, em áreas offshore do mar argentino, ao sul de Buenos Aires. São cerca de 300 km de praias que atraem milhões de turistas no verão austral.

Também houve manifestações em outras cidades do litoral argentino.

