AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2022 ATÉ QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2022

América

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Feira de eletrônicos Consumer Electronics Show (CES) - (até 8)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Primeiro aniversário da invasão ao Capitólio -

SANTIAGO (Chile) - Presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, anuncia formação de seu gabinete - (até 31 de Janeiro 2022)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Médico descarta cirurgia para Bolsonaro - (até 8)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial (Ref: nov/21) - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial para outubro - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro desemprego - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, discursam no aniversário da invasão do Capitólio - 12H00

Europa

UCRÂNIA - Visita do chefe de política externa da UE, Josep Borrell -

FRANÇA - Coronavirus/Covid-19 : acompanhamento da crise sanitária na França - (até 1 de Março 2022)

PARIS (França) - Julgamento dos autores dos atentados de novembro de 2015 em Paris - (até 25 de Maio 2022)

(+) CHIPRE - Entram em vigor restrições a reuniões em residências e igrejas para conter o avanço da covid-19 -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa da Epifania na Basílica de São Pedro - 07H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa da OMS sobre a covid-19 - 12H00

(+) PARIS (França) - Jantar de trabalho do presidente francês, Emmanuel Macron, com membros da Comissão Europeia - 17H40

Oriente Médio e África do Norte

(+) DAMASCO (Síria) - O presidente sírio, Bashar al-Assad, recebe delegação do Fatah - (até 7)

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Resultados Samsung - 22H00

África

(+) ADIS ABEBA (Etiópia) - Visita do enviado americano Jeffrey Feltman -

(*) MOMBAÇA (Quênia) - O ministro chinês de Relações Exteriores, Wang Yi, visita o Quênia como parte de uma viagem regional -

Esportes

ARÁBIA SAUDITA - Auto, Moto: Campeonato Mundial FIA, primeira rodada: Rali Dacar - (até 14)

SYDNEY (Austrália) - Tênis: Copa ATP - (até 9)

ADELAIDE (Austrália) - Tênis: ATP tour 2022, Adelaide International - (até 9)

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: ATP tour 2022, Melbourne - (até 9)

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: WTA tour 2022, Melbourne 1 - (até 9)

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: WTA tour 2022, Melbourne 2 - (até 9)

SEXTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência na Suprema Corte sobre a obrigatoriedade imposta pelo governo de Joe Biden a vacinação anticovid para funcionários públicos -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Joe Biden, discursa sobre relatório de empregos de dezembro de 2021 -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Possível audiência do ex-presidente Donald Trump e seus filhos, Ivanka e Donald Jr, ante a procuradora-geral de Nova York em investigação de suposta fraude fiscal -

BOGOTÁ (Colômbia) - Primeiro colombiano se aplica a eutanásia sem ser paciente terminal - 22H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - Cristãos ortodoxos celebram o Natal -

(+) PARIS (França) - O presidente francês, Emmanuel Macron, recebe a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen - 07H00

(*) BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz reúne-se com líderes regionais sobre a covid-19 - 10H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Relações Exteriores da Otan celebram videoconferência sobre tensões entre Rússia e Ucrânia - 11H00

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Nova Délhi impõe toque de recolher para combater a covid-19 -

(+) HONG KONG (China) - Entram em vigor novas restrições anticovid, com fechamento de bares, clubes e academias -

MIANMAR - Visita do primeiro-ministro cambojano, Hun Sen - 02H30 (até 8)

(+) TÓQUIO (Japão) - Ministros das Relações Exteriores e da Defesa de Japão e Estados Unidos mantêm diálogos on-line -

MALÉ (Maldivas) - Visita do ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi -

(+) TÓQUIO (Japão) - O bilionário Yusaku Maezawa dá coletiva de imprensa após viagem à ISS - 00H00

SÁBADO, 8 DE JANEIRO DE 2022

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Protesto contra a desvalorização da libra libanesa - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Início das restrições aos voos de passageiros procedentes de oito países por causa da covid-19 -

África

(*) POLOKWANE (África do Sul) - CNA celebra 110 anos -

DOMINGO, 9 DE JANEIRO DE 2022

América

(*) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cerimônia do Globo de Ouro -

(+) BARINAS (Venezuela) - Novas eleições a governador em Barinas, terra natal de Hugo Chávez -

Europa

(+) BANJA LUKA (Bósnia-Herzegovina) - Sérvio-bósnios celebram o 30º aniversário de criação de sua entidade no país dividido -

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Israel reabre fronteiras para turistas vacinados -

BAGDÁ (Iraque) - Os legisladores participam da primeira sessão do parlamento desde a votação de outubro -

África

ACRA (Gana) - Cúpula extraordinária da CEDEAO sobre o Mali -

Esportes

CAMARÕES - Futebol: Copa das Nações África 2021 - (até 6 de Fevereiro)

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2022

América

MANÁGUA (Nicarágua) - Presidente Daniel Ortega inicia o quarto mandato -

Europa

GENEBRA (Suíça) - EUA e Rússia vão discutir controle de armas; conversações com a Ucrânia -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Coletiva conjunta com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, e o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, antes de reunião da Comissão Otan-Ucrânia - 07H45

(+) HOLANDA - Escolas de ensino fundamental e médio reabrem -

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Comemorações pelos 50 anos da ascensão da rainha Margrethe II ao trono - 06H00 (até 16)

MOSCOU (Rússia) - Veredicto no julgamento de quatro acusados de tráfico de drogas entre a Argentina e a Rússia - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) SÍRIA - Expira permissão de entrada de seis meses de ajuda da ONU na Síria - 19H30

Ásia-Pacífico

YANGON (Mianmar) - Tribunal profere veredicto no julgamento de Aung San Suu Kyi por importação e posse ilegal de walkie-talkies -

NAYPYIDAW (Mianmar) - Corte da junta dá veredicto no julgamento de Aung San Suu Kyi por medidas sobre a covid durante as eleições -

(+) TÓQUIO (Japão) - Comemoração do Dia da Maioridade -

TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) TORONTO (Canadá) - Centenário da primeira injeção de insulina em pacientes com diabetes -

(+) GUANTÁNAMO (Cuba) - Vinte anos da chegada dos primeiros prisioneiros ao centro de detenção americano na Baía Naval de Guantánamo -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Abertura de leilão do chapéu usado pela ex-primeira-dama americana Melania Trump durante visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, em 2018 - (até 25)

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - 3ª Previsão da safra 2022 - 10H00

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação (dez/21) - 10H00

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola dez/21 - 10H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Banco Mundial divulga relatório sobre Prospectos da Economia Global - 12H30

(+) TORONTO (Canadá) - Corte anuncia data da sentença do julgamento por homicídio de Alek Minassian por lançar a van que dirigia contra uma multidão, matando dez pessoas - 13H00

Europa

VILNIUS (Lituânia) - Entrada em vigor do passaporte sanitário anticovid para os deputados -

Ásia-Pacífico

(*) WUHAN (China) - Segundo aniversário do primeiro anúncio de um falecido por covid-19 -

África

(+) CIDADE DO CABO (África do Sul) - Suspeito de incêndio no Parlamento se apresenta à corte - (até 12)

QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião do Conselho Rússia-Otan - 07H00

(+) PARIS (França) - Audiência de extradição de ex-extremistas da esquerda italiana, procurados na Itália pelos crimes dos Anos de Chumbo -

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Coletiva de imprensa da OMS Europa sobre a cocid-19 -

(+) BREST (França) - Reunião informal de ministros da Defesa da UE - (até 13)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião do Comitê Militar da Otan - 05H00 (até 13)

Esportes

(+) MILÃO (Itália) - Futebol : Super Copa da Itália, final: Inter de Milão x Juventus -

(+) JIDÁ (Arábia Saudita) - Futebol: Super Copa da Espanha, primeira semifinal: Atlético de Madri X Athletic Bilbao -

(+) JIDÁ (Arábia Saudita) - Futebol: Super Copa Espanha, segunda semifinal : Barcelona X Real Madrid - 17H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - segunda fase semifinal : Tottenham X Chelsea - 17H45

