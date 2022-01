Washington anuncia vitória sobre Ottawa em primeira disputa do tratado TMEC

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (4) que ganhou do Canadá um litígio sobre as cotas canadenses de laticínios, a primeira disputa do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

O grupo constituído em maio passado para dirimir o caso considerou que as cotas de laticínios adotadas pelo Canadá são contrárias ao previsto neste acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, afirmou a representante americana para o Comércio, Katherine Tai, em um comunicado.

