Wall Street fecha com recorde do Dow Jones e preocupação com juros

As ações bancárias e industriais lideraram os ganhos em Wall Street nesta terça-feira, alçando o Dow Jones a um novo recorde, enquanto o Nasdaq retrocedeu em meio à preocupação com um aumento das taxas de juros.

O Dow Jones ganhou 0,59%, fechando em 36.799,65 pontos. Já o S&P 500 saiu de um fechamento recorde na véspera e caiu 0,1%, a 4.793,54 pontos. O Nasdaq caiu 1,3%, para 15.622,72 pontos.

Após os ganhos gerais registrados na véspera, os principais índices fecharam com resultados divergentes nesta terça-feira, por conta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, que continuaram subindo, ante a expectativa de que o Federal Reserve suba em breve as taxas de juros.

