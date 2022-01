Trump cancela coletiva prevista para aniversário da invasão ao Capitólio

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta terça-feira (4) que cancelou a entrevista coletiva que planejava dar na quinta-feira na Flórida, exatamente um ano depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio, a sede do Congresso.

Em nota, o magnata republicano acrescentou que falará no dia 15 de janeiro em comício no estado do Arizona (oeste), e denunciou a "fraude" que, afirma sem qualquer prova, maculou as últimas eleições presidenciais de 2020, em que foi derrotado pelo democrata Joe Biden. "Foi o crime do século", escreveu Donald Trump.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

aue-ec/erl/llu/mvv

Tags