Taremi, Schick e Lamela são os finalistas do Prêmio Puskas de gol mais bonito de 2021

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta terça-feira os três finalistas do Prêmio Puskas da Fifa de gol mais bonito de 2021.

Um golaço do argentino Erik Lamela, de letra, no duelo entre seu ex-time, o Tottenham, contra o Arsenal na Premier League, no dia 14 de março, está entre eles.

Naquela partida, pela 28ª rodada do campeonato, o argentino, agora no Sevilla, marcou de letra com o pé esquerdo aos 33 minutos, após um cruzamento na área do brasileiro Lucas Moura.

A jogada tinha sido iniciada pelo galês Gareth Bale, da direita, com um longo cruzamento para a outra ponta, que foi recebido pelo espanhol Javier Reguilón. Este tocou para Lucas Moura, que cruzou para Lamela marcar aquele que acabou sendo eleito o gol mais bonito do ano na Premier.

Outro finalista é o tcheco Patrik Schick, com um gol marcado pela sua seleção, no dia 14 de junho, contra a Escócia, em jogo da fase de grupos da Euro-2020. Naquele duelo, Schick surpreendeu ao chutar da altura do meio de campo, encobrindo o goleiro escocês.

E o terceiro candidato ao Prêmio Puskas é o iraniano Mehdi Taremi, que marcou um golaço de bicicleta pelo Porto contra o Chelsea, no dia 13 de abril, em uma partida da Champions League. Ele recebeu um cruzamento do lateral-direito Nanu e pulou para finalizar de primeira, sem chances para o goleiro Mendy.

O sucessor do gol do sul-coreano Son Heung-min, também do Tottenham, vencedor do prêmio em 2020, será anunciado no dia 17 de janeiro, em cerimônia que será realizada na sede da Fifa, em Zurique.

O processo de votação entre os onze gols candidatos ao prêmio terminou em 17 de dezembro de 2021, restando os três finalistas.

