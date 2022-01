Polícia da Nigéria resgata uma centena de sequestrados

Ao menos 97 pessoas sequestradas nos últimos meses por bandos criminosos que operam no noroeste da Nigéria foram resgatadas em duas operações de segurança realizadas na segunda-feira, informou a polícia nesta terça (4).

Em uma destas ações, "os agentes da polícia, em colaboração com bandidos arrependidos (...) resgataram 68 vítimas de sequestro no bosque", informou o chefe da polícia do estado de Zamfara, Ayuba Elkanah, em um comunicado.

"As vítimas estavam em cativeiro há mais de três meses", acrescentou Elkanah, detalhando que entre elas havia dez crianças e várias mulheres grávidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, também nesta segunda, os agentes "invadiram o bosque de Kunchin Kalgo, na região de Tsafe, e resgataram 29 sequestrados", acrescentou o comunicado da polícia.

Os reféns, 25 mulheres e quatro crianças, tinham sido sequestradas durante durante um ataque a três aldeias da região, há três meses, detalhou o texto.

O centro e o noroeste da Nigéria são, há anos, bases de grupos de criminosos que atacam aldeias e realizam sequestros para o pedido de resgates.

Nos últimos meses, estes grupos sequestram com frequência crescente viajantes nas principais rodovias e alunos das escolas.

Para escapar das autoridades, instalam acampamentos em áreas de selva, situadas entre os estados de Zamfara, Kaduna, Katsina e Níger.

cma/ayv/mis/js/mvv

Tags