NOVA YORK:

Príncipe Andrew pressionará Justiça dos EUA por denúncia de agressão sexual

Os advogados do príncipe Andrew da Inglaterra vão pressionar a Justiça dos Estados Unidos a arquivar uma denúncia civil por "agressões sexuais", apresentada por uma americana em Nova York por fatos que datam de 2001, quando ela era menor de idade.

(EUA justiça GB agressão sexual menores sociedade realeza, Prev, 480 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

WASHINGTON:

EUA bate recorde mundial com mais de um milhão de casos de covid-19 em 24h

Os Estados Unidos registraram mais de um milhão de casos de coronavírus nas últimas 24h, um número diário que ainda não havia sido relatado em nenhum lugar do mundo durante a pandemia, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

(EUA saúde pandemia, acompanhamento)

CARACAS:

Oposição ratifica Guaidó como 'encarregado da Presidência' da Venezuela

Juan Guaidó foi ratificado por uma fragmentada oposição, na segunda-feira (3), como "encarregado da Presidência" da Venezuela, uma figura adotou por ele em 2019 com apoio de alguns países para tentar derrubar, sem sucesso, o presidente socialista Nicolás Maduro.

(Venezuela política crise oposição, acompanhamento)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Chanceleres da Otan farão reunião virtual dedicada à Ucrânia

Os chanceleres dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) farão uma reunião virtual de emergência na sexta-feira (7) sobre a situação na Ucrânia, anunciou a aliança militar nesta terça-feira (4).

(Otan Ucrânia Rússia conflito diplomacia política, acompanhamento)

LONDRES:

Ômicron provoca escassez de profissionais nos serviços públicos britânicos

A onda de infecções pela ômicron no Reino Unido desencadeou o temor de uma grave escassez de profissionais em hospitais e outros serviços públicos como as escolas, com o retorno do país ao trabalho nesta terça-feira (4) após o recesso de fim de ano.

(Reino Unido saúde pandemia ômicron profissionais. Prev, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China pede que EUA e Rússia reduzam seus arsenais atômicos

A China assegurou nesta terça-feira (4) que continuará a "modernizar" suas armas nucleares e pediu a Estados Unidos e Rússia que reduzam seus arsenais, um dia depois de Washington, Moscou, Londres, Paris e Pequim prometerem impedir a proliferação desse tipo de armamento.

(China EUA Rússia nuclear armas política diplomacia, Prev, 620 palavras, já transmitida)

HONG KONG:

Ativista de Hong Kong é condenada pela 2ª vez por vigília por Tiananmen

A ativista pró-democracia Chow Hang-tung acusou a Justiça de Hong Kong, nesta terça-feira (4), de transformar a liberdade de expressão em crime, após ser condenada pela segunda vez por incitar a população a se manifestar para recordar a repressão na Praça da Paz Celestial (Tiananmen).

(HK China política repressão oposição justiça, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Drones armados são derrubados antes de ataque à base da coalizão no Iraque

Dois drones de artilharia prontos para atacar uma base aérea no oeste do Iraque foram abatidos nesta terça-feira (4) - informou um oficial da coalizão internacional que combate o grupo Estado Islâmico (EI).

(Iraque EUA coalizão ataque conflito, acompanhamento)

-- ÁFRICA

JOANESBURGO:

Bombeiros controlam incêndio no Parlamento da África do Sul

O incêndio que destruiu grande parte da sede do Parlamento da África do Sul foi controlado nesta terça-feira (4), informaram os bombeiros, enquanto um suspeito que foi preso no domingo nas proximidades do edifício compareceu perante à Justiça.

(áfricaSul incêndio Parlamento justiça, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

OPEP+ prevê leve aumento da produção

Os principais países exportadores de petróleo, integrados à OPEP e parceiros, provavelmente manterão sua política de aumento moderado da produção em sua reunião desta terça-feira (4), já que a rápida propagação da variante ômicron da covid-19 quase não afetou a demanda.

(OPEP+ petróleo economia crise pandemia mundo produção, Prev, 500 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

NOVA YORK:

Direitos das canções de David Bowie são vendidos para Warner

Os direitos de todas as obras musicais de David Bowie foram vendidos para a Warner Chappell Music - informou a gravadora na segunda-feira (3), em meio a uma onda de vendas lucrativas de catálogos de estrelas do rock.

(Música arte sociedade economia streaming, Prev, 600 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

PEQUIM:

Pequim sela sua 'bolha' olímpica

Pequim selou, nesta terça-feira (4), a "bolha" dos Jogos Olímpicos de Inverno, ao finalizar os preparativos dos locais, transporte e pessoal para o evento esportivo mais estrito do mundo desde o início da pandemia da covid-19.

(China Olimpíadas Inverno meio ambiente poluição sociedade, Prev, 400 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

