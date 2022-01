Lens vence Lille nos pênaltis e vai às oitavas de final da Copa da França

Com grande atuação do goleiro venezuelano Wuilker Faríñez, o Lens se classificou para as oitavas de final da Copa da França, após vencer o Lille por 4 a 3 nos pênaltis (2 a 2 no tempo regulamentar).

Depois de um emocionante dérbi regional, Faríñez, que com várias grandes defesas evitou a eliminação de sua equipe, defendeu o pênalti do português Renato Sanches e na cobrança seguinte Seko Fofana converteu a penalidade da classificação para o Lens.

Fofana foi o outro grande protagonista do duelo, já que marcou os dois gols do Lens, o segundo deles nos acréscimos (90+5).

O Lille, atual campeão da Ligue 1, abriu vantagem com dois gols no primeiro tempo, graças a uma dobradinha do jovem atacante senegalês Amadou Onana (29 e 33).

O Lens diminuiu após uma hora de jogo com o primeiro gol de Fofana (67), apenas dois minutos antes de Faríñez evitar um gol, ao superar o sueco Gabriel Gudmundsson no mano a mano.

Depois de várias oportunidades claras para as duas equipes ao longo do jogo e sem prorrogação nesta edição da 'Coupe', a vaga foi decidida nos pênaltis, onde os portugueses José Fontes e Renato Sanches perderam para o Lille.

Nas oitavas de final, o Lens enfrentará o Monaco em um dos duelos mais interessantes, junto com o confronto entre PSG e Nice e o jogo entre Olympique de Marselha e Montpellier.

-- Duelos das oitavas de final da Copa da França:

Olympique de Marselha (1ª) - Montpellier (1ª)

PSG (1ª) - Nice (1ª)

Nantes (1ª) - Brest (1ª)

Lens (1ª) - Monaco (1ª)

Nancy (2ª) - Amiens (2ª)

Reims (1ª) - SC Bastia (2ª)

FC Versailles (4ª) - Toulouse (2ª)

Bergerac (4ª) - Saint Étienne (1ª)

