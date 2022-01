Juiz arquiva ação contra Nirvana de jovem fotografado bebê no álbum 'Nevermind'

A ação do americano, cuja foto nu quando era um bebê na capa do álbum "Nevermind", do Nirvana, foi arquivada por um juiz federal da Califórnia, segundo documentos judiciais.

O juiz arquivou o caso na segunda-feira porque a defesa do demandante, Spencer Elden, não respondeu a tempo a um pedido apresentado em dezembro pelos advogados da banda de rock para descartar a ação por considerá-la infundada.

O juiz deu a Elden um último prazo, até 13 de janeiro de 2022, para apresentar um novo processo.

Seu advogado, Robert Lewis, disse em um comunicado enviado à AFP que o farão "muito em breve".

"Confiamos em que Spencer (Elden) consiga avançar com este caso", disse.

Elden foi fotografado em 1991, aos quatro meses de idade, nu em uma piscina, e tentando alcançar uma nota de um dólar presa em um anzol, na que se tornaria uma das capas de discos mais famosas de todos os tempos.

Mas nem Elden, nem seus tutores legais "assinaram um documento autorizando o uso de fotos de Spencer ou de sua imagem" e tampouco receberam compensação financeira alguma por seu uso.

O álbum vendeu 30 milhões de cópias. Os pais de Elden receberam 200 dólares cada pela foto do filho.

