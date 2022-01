Itália inicia em 24/1 corrida para eleger seu novo presidente

O Parlamento italiano começará, a partir de 24 de janeiro, as votações para eleger o sucessor do atual presidente da República, Sergio Mattarella, cujo mandato de sete anos termina em 3 de fevereiro - anunciou a Câmara dos Deputados nesta terça-feira (4).

Entre os candidatos a este prestigioso cargo, estão o atual primeiro-ministro, Mario Draghi, e o magnata e ex-premiê Silvio Berlusconi.

Embora as funções do presidente sejam essencialmente honorárias na Itália, país regido pelo sistema parlamentar, para esta delicada posição costuma-se escolher uma personalidade de renome, com notável capacidade de mediação e que esteja acima dos partidos.

Embora não seja responsável pela gestão dos assuntos do dia a dia do país, a Constituição concede-lhe poderes-chave em momentos de crise política. O presidente é a figura encarregado de dissolver o Parlamento, convocar eleições antecipadas e aprovar os Executivos.

A maioria dos editorialistas reconhece que a Itália está diante de uma verdadeira encruzilhada, se o atual chefe de governo for eleito. A Constituição proíbe uma única pessoa de ocupar os dois cargos.

Substituir Draghi, que hoje administra a crise sanitária e os colossais fundos concedidos pela União Europeia para o pós-pandemia (191,5 bilhões de euros, ou algo em torno de US$ 216 bilhões, para 2021-2026) não será fácil. Assim, complexas negociações secretas já estão em curso.

Mais de mil "grandes eleitores", entre deputados, senadores e representantes de 20 regiões, terão de eleger o novo presidente.

Nos três primeiros turnos de votação, é necessária uma maioria de dois terços. A partir do quarto turno, uma maioria simples é suficiente. O voto é secreto e, nos pleitos anteriores, já houve muita surpresa no desfecho deste processo.

