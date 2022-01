EUA dobram suas compras da pílula anticovid da Pfizer

O governo dos Estados Unidos vai dobrar sua compra inicial do tratamento anticovid do laboratório Pfizer, passando de 10 para 20 milhões, indicou nesta terça-feira (4) um porta-voz da Casa Branca.

"Este é um aumento significativo nos tratamentos disponíveis em nosso acervo de remédios", escreveu Kevin Munoz em sua conta no Twitter.

O Executivo americano desembolsou US$ 5,29 bilhões em seu pedido inicial de 10 milhões de tratamentos, que podem ser administrados em casa desde o início dos sintomas.

O presidente Joe Biden reúne nesta terça-feira, a partir das 19h GMT (16h no horário de Brasília), sua equipe dedicada ao combate à pandemia covid-19, em meio a uma escalada de infecções nos Estados Unidos.

A pílula contra covid-19 da gigante dos EUA foi autorizada para uso emergencial em 22 de dezembro pela Food and Drug Administration (FDA), a principal agência de saúde do país. O antiviral pode ser administrado a pacientes de alto risco a partir dos 12 anos.

O tratamento da Pfizer, comercializado sob o nome de Paxlovid, consiste em uma combinação de dois comprimidos tomados duas vezes ao dia durante cinco dias, desde o diagnóstico e dentro de cinco dias após o aparecimento dos sintomas, diz o FDA.

De acordo com testes clínicos, o medicamento do laboratório americano pode reduzir em 88% as hospitalizações e mortes em pessoas sob risco, desde que seja tomado nos primeiros cinco dias após o início dos sintomas.

As autoridades de saúde dos EUA também autorizaram com urgência um tratamento do laboratório Merck, destinado a adultos de alto risco.

