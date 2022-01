Emissário dos EUA volta à Etiópia para evocar 'perspectivas' de paz

O emissário americano Jeffrey Feltman voltará na quinta-feira à Etiópia para impulsionar o início de negociações de paz entre beligerantes, aproveitando o recuo dos rebeldes do Tigré, contrários às forças oficiais, anunciou o Departamento de Estado nesta terça (4).

Feltman se reunirá com "altos funcionários governamentais para evocar as perspectivas de diálogos de paz", declarou a jornalistas o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price.

A viagem ocorre após o anúncio da retirada dos rebeldes do Tigré, no norte do país, enquanto diziam ameaçar a capital apenas algumas semanas antes.

O recuo reacendeu a esperança de ver o início das negociações de paz na Etiópia, após mais de 13 meses de um conflito sangrento.

"Achamos que oferece uma oportunidade para os dois lados de cessar as operações de combate e vir para a mesa de negociações", disse Price.

