Drones armados são derrubados antes de ataque à base da coalizão no Iraque

Dois drones de artilharia prontos para atacar uma base aérea no oeste do Iraque foram abatidos nesta terça-feira (4) - informou um oficial da coalizão internacional que combate o grupo Estado Islâmico (EI).

Esta é a segunda tentativa de ataque deste tipo em 48 horas contra a coalizão no Iraque, um dia depois do segundo aniversário da morte do general iraniano Qassem Soleimani e seu lugar-tenente. Ambos foram assassinados por um drone dos Estados Unidos em 2020, no Iraque.

"Dois drones de asas fixas armados com explosivos foram destruídos pela defesa da Base Aérea de Al-Assad no Iraque", relatou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

"A tentativa foi malsucedida. Todas as forças saíram ilesas", afirmou, acrescentando que "mantemos uma presença mínima nas bases iraquianas. A coalizão não tem mais bases próprias no Iraque".

"Embora tenhamos encerrado nossa missão de combate, nos reservamos o direito inerente de legítima defesa", frisou.

