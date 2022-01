Djokovic obtém 'exceção médica' para disputar Aberto da Austrália

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, que nunca comunicou sua situação em relação à vacina contra a covid-19, anunciou nesta terça-feira nas redes sociais que está viajando para Melbourne graças a uma "exceção" médica, que lhe permitiria jogar o Aberto da Austrália (de 17 a 30 de janeiro).

"Estou pronto para viver e respirar o tênis no decorrer das próximas semanas de competição. Obrigado a todos pelo apoio! Vamos para 2022", escreveu o sérvio em sua conta no Instagram, adicionando uma foto dele no aeroporto com uma bolsa de raquetes.

"Me diverti com as pessoas que amo durante as férias e hoje parto para Down Under (Austrália) graças a uma exceção", acrescentou. A Australian Tennis Federation (TA), organizadora do Australian Open, confirmou que uma "exceção médica" foi concedida a Djokovic para que ele possa jogar o primeiro grande torneio do ano.

"Djokovic solicitou uma exceção médica, que lhe foi concedida, após um exame rigoroso (a seu pedido) envolvendo dois grupos independentes de especialistas médicos", indicou a TA em um comunicado publicado poucos minutos após o número 1 do mundo anunciar que estava viajando para a Austrália.

